Snow Patrol veröffentlichen erstes Video aus dem Album WILDERNESS

Vor mittlerweile sieben Jahren veröffentlichten Snow Patrol ihr bisher aktuelles Album FALLEN EMPIRES. Im März vergangenen Jahres machten sie ihren Fans schließlich Hoffnung auf eine Comeback-Platte: Im Juni 2017 sollte sie erscheinen. Wenn alles nach Plan läuft, hieß es dazu. Außerdem postete die Band auf Instagram ein Foto eines MacBooks, auf dessen Bildschirm ganze 42 neue Songs gelistet waren.

Suche nach Klarheit

So ganz nach Plan lief es offenbar nicht, denn erst im März 2018 kündigten Snow Patrol nun den Release des Albums WILDERNESS an, auf dem sich die Gruppe „mit der Suche nach Klarheit und dem tieferen Sinn des Lebens beschäftigen“ wird. Die erste Vorab-Single „Don’t Give In“ könnt ihr jetzt hier hören. Manchmal lohnt es sich eben doch, das Warten:

Über den Song sagte Snow Patrols Sänger und Songschreiber Gary Lightbody in einem BBC-Radio-Interview: „’Don’t Give In’ handelte ursprünglich von einem Freund, der gerade eine schwierige Phase durchlebte. Je länger ich jedoch daran arbeitete, desto klarer wurde mir, dass es dabei um mich selbst ging – darum, wie schwer ich mir zum Beispiel mit der Arbeit an diesem Album getan habe. Fünf Jahre waren das, und alles andere als ein Spaziergang. Dazu kam noch mein Kampf mit der Depression, die mich schon mein ganzes Leben plagt, und so wurde der Song zum Kernstück, zum Leitmotto des neuen Albums. Er funktionierte wie eine selbsterfüllende Prophezeiung.“

Hier ist der Trailer zum kommenden Album WILDERNESS:

Snow Patrol veröffentlichten 1998 ihr Debüt-Album SONGS FOR POLARBEARS.