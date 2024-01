Studie ergibt: Mercedes ist die beliebteste Automarke in Rap-Songs

Allein Kollegah ehrt Mercedes mit 33 Erwähnungen in seinen Tracks.

Im Rap wird gerne mal der Fokus auf die materiellen Dinge im Leben gesetzt. Stichwort Statussymbole. Vor allem Autos stehen da ganz oben auf der Liste. Diese sind meist nicht nur in Musikvideos zu sehen, sondern finden auch samt Marke in den Songtexten ausreichend Erwähnung. In einer neuen Studie von Spielbank.com.de wurde nun aufgezeigt, welche Automarken in Rap-Texten tatsächlich am häufigsten im Mittelpunkt stehen. Here we go.

Kollegah erwähnt oft Mercedes und Ferrari

Auf dem ersten Platz in Sachen Nennung in Rap-Songs hat es sich Mercedes gemütlich gemacht. Insgesamt 16.415 Erwähnungen kann die Marke in dem Genre verzeichnen. Und besonders häufig wurde das Wort von Kollegah in den Mund genommen – nämlich 33 Mal. Hier mal ein Beispiel von so einem Text von ihm: „Deine Crewmember wohnen in Fußgängerzonen und U-Bahnstationen / Nicht erwähnenswerte Punks, die Mercedes-Sterne sammeln / Tu ich auch, nur bei mir hängen Mercedesse daran“ (Auszug aus „Schwarzgeld“).

Kommen auch gut weg: Lamborghini, Bentley, Ferrari und Porsche

Auf dem zweiten Rang befindet sich Lamborghini mit insgesamt 9.546 Erwähnungen. Allein der Rapper Noah bringt die Marke 18 Mal in seinen Tracks unter.

Bentley folgt mit 8.474 Nennungen an dritter Stelle – deren größter Fan scheinen die Migos-Rapper sein, die auf 16 Verweise in ihren Liedern kommen. Aber auch Lil Wayne erwähnte die Automarke elf Mal in seinen Tracks. Nicki Minaj brachte das Name-Dropping immerhin in vier Songs unter.

Der vierte Platz geht an Ferrari (7212 Erwähnungen insgesamt, 17 davon allein von Kollegah) und der fünfte Rang wird mit Porsche abgerundet (6874 Nennungen).

BMW bis Lexus: Die Plätze sechs bis 14

Auf den weiteren Rängen folgen: BMW (5807 Nennungen), Audi (4056), Honda (3608), Tesla (3316), Rolls Royce (2556), Bugatti (2420), Maserati (2206), Chevrolet (1770) und Lexus (1668).