Stefan Raab vs. Regina Halmich: Wird es einen vierten Fight geben?

Dieses Jahr steigt Stefan Raab wieder gegen Regina Halmich in den Ring. Dürfen Fans auf mehr hoffen?

Am 14. September 2024 kehrt Stefan Raab zurück. Nein, die TV-Legende wird nicht wieder als Moderator zu sehen sein. Dafür als Boxer: An ebendiesem Tag wird Raab im Düsseldorfer PSD Bank Dome gegen die ehemalige Boxweltmeisterin Regina Halmich antreten.

Es ist bereits das dritte Mal, dass Raab auf Halmich trifft. Bereits 2001 und 2007 stiegen die beiden gegeneinander in den Ring. Beide Male ging Halmich als Siegerin hervor, beim ersten Kampf brach sie Raab sogar die Nase.

Halmich über den dritten Kampf:

„In den ersten zwei Kämpfen habe ich ihm gezeigt, wo es langgeht, habe ihm sogar die Nase gebrochen. Ich denke, er spekuliert jetzt vielleicht, dass ich nicht mehr so fit bin und dass er jetzt die besseren Chancen hat, gegen mich zu gewinnen. Aber ich muss sagen, da werde ich ihm einen Strich durch die Rechnung machen“, erklärte Halmich gegenüber der dpa.

Kommt ein vierter Kampf?

Egal, wie das Event auch ausgehen mag: Auf einen weiteren Kampf zwischen Raab und Halmich sollte man nicht hoffen. Das verrät schon der Titel des Events: „The Final Fight“ heißt der große Showdown, den Raab mit einem Instagram-Video ankündigte, das viele zunächst für einen Aprilscherz gehalten hatten.

Tickets für den großen Kampf

Schlechte Nachrichten für alle, die dem Event gerne beigewohnt hätten: Die Karten waren bereits am ersten Tag ausverkauft. Am Dienstag, dem 2.4.2024, gingen die Tickets in den Vorverkauf – die günstigste Karte war für 81,50 Euro erhältlich, die Business Seats kosteten 252,50 Euro. Auf welchem TV-Sender der Kampf zu sehen sein wird, bleibt abzuwarten. RTL hatte bereits Interesse bekundet.