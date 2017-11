„Stranger Things 2”: Soundtrack bald auch auf Vinyl erhältlich

Bei der Netflix-Serie „Stranger Things” ist der Sound mindestens genauso wichtig für die Atmosphäre wie die Handlung selbst. Die Nostalgie-Mystery-Serie, die Mitte der 1980er Jahre in einer (fiktiven) Kleinstadt spielt, wird vom Soundtrack von Kyle Dixon und Michael Stein fantastisch unterstrichen. Seit dem 27. Oktober ist die zweite Staffel der Erfolgsserie auf Netflix zu sehen und nimmt uns erneut mit nach Hawkins. Der Soundtrack der neuen Staffel ist bereits digital erhältlich. Jetzt wurden auch die Vinyl-Editionen von Kyle Dixon und Michael Steins Soundtrack „Stranger Things 2” enthüllt:



Am 12. Januar werden drei verschiedene Vinyl-Varianten des Soundtracks erschienen. Das Label Invada veröffentlicht neben einer normalen schwarzen Vinyl auch zwei farbige Schallplatten. Eine davon in mamorierter Optik in blau und weiß und die andere Version in violett und mit weißen Strahlen. Das Cover – ganz im Stil von Stranger Things – wurde von Kyle Lambert entworfen. Besonders gut: auf der Innenseite findet sich ein im Nebel liegendes Kürbis-Feld.