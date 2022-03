Superorganism und Stephen Malkmus veröffentlichen gemeinsame Single „It’s Raining“

„It’s Raining“ ist bereits die zweite Single, die vorab von Superorganisms neuem Album erschienen ist. Zuvor teilte die Band bereits den Song „Teenager“. WORLD WIDE POP soll am 15. Juli veröffentlicht werden.

Im September wollen Superorganism dann auch auch Welttournee gehen. Die Tour soll am 3. September in der niederländischen Stadt Nijmegen starten und wird anschließend in Amsterdam, Berlin und Paris Halt machen, bevor sie am 21. September in London endet. Danach werden Superorganism ihre Tour in Nordamerika fortsetzen. Tickets für die Konzerte gibt es hier.