Taylor Swift: Fernando Alonso befeuert Gerüchte um Affäre mit TikTok-Video

Ein Song auf Swifts neuem Album soll die angebliche verflossene Beziehung thematisieren – und Alonso reagiert prompt.

Gerüchte, dass Taylor Swift und der Formel-1-Star Fernando Alonso eine kurze Beziehung hatten, tauchten bereits im April 2023 zum ersten Mal auf. Nun wollen Fans auf Taylors neuem Album THE TORTURED POETS DEPARMENT einen konkreten Hinweis entdeckt haben – und Alonso heizt die Spekulationen mit einem TikTok-Video nochmal ordentlich an.

Im Stück IMGONNAGETYOUBACK singt Swift nämlich: „Small talk, big love, act like I don’t care what you did / I’m an Aston Martin that you steered straight into the ditch / Then ran and hid“. Und Alonso fährt für welches Team? Richtig, Aston Martin.

Aston Martin und Alonso kokettieren in einem Video mit den Gerüchten

Für Aston Martin bedeutet dies natürlich jede Menge Publicity – und auch Alonso selbst scheint Gefallen daran zu finden. Aston Martin veröffentlichte auf dem offiziellen TikTok-Account ein Video, in dem der Rennfahrer zu sehen ist, wie er mit einem Tablet in der Hand da sitzt und eben jenen Song hört. Genau bei besagter Stelle hält er den Finger auf den Mund, macht die „ssssh“-Geste. Ausgelassen schreibt der Autohersteller in der Caption: „I’m an Aston Martin Aramco Formula One Teaaaaaaaam“ – dazu gibt’s jede Menge Emojis.

Bereits Anspielungen in der Vergangenheit

Weder Taylor Swift noch Alonso hatten sich bislang zu den Gerüchten geäußert. Es ist allerdings nicht das erste Mal, dass der Rennfahrer darauf anspielte. Im April 2023 – als die Gerüchte gerade aufkamen – hatte Alonso ein TikTok-Video mit dem Titel „Raceweek-Era“ veröffentlicht. Zum Swift-Song KARMA zwinkerte er in die Kamera. Und wieder konnte sich auch Aston Martin eine Referenz auf einen Swift-Song nicht verkneifen: „Never did we think in our Wildest Dreams this would happen“, hieß es damals seitens des Autoherstellers – eine Anspielung auf das Stück WILDEST DREAMS.

Swift stellt neuen Rekord auf

Taylor Swifts neues Album „The Tortured Poets Department“ sorgt für jede Menge Furore – und einen neuen Rekord auf dem Streamingdienst Spotify. Innerhalb von nur 24 Stunden wurde ihr neues Werk mehr als 300 Millionen Mal gestreamt. Wie das US-amerikanische Branchenblatt Variety berichtet, wurde noch nie ein Album innerhalb eines Tages so oft auf dem Streamingdienst abgerufen. Damit lässt Swift die Konkurrenz weit hinter sich, denn auch die Plätze 2 („Midnights“) und 3 [„1989 (Taylor’s Version)“] gehen an die US-Amerikanerin.

Dies ist nicht der einzige Rekord, den der Pop-Superstar mit ihrem neuen Studioalbum aufstellt. Die Streamingplattform verlautbarte außerdem, dass Taylor Swift zum meistgestreamten Künstler an einem einzigen Tag in der Geschichte von Spotify wurde.