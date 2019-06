Taylor Swift kündigt neues Album ‚LOVER‘ an, teilt Vorab-Single „You Need To Calm Down“

Foto: Carrie Davenport/TAS. All rights reserved.

Taylor Swift hat die Veröffentlichung ihres siebten Studioalbums angekündigt. LOVER, so der Titel, erscheint am 23. August. Die Tracklist des REPUTATION-Nachfolgers ist noch nicht bekannt, das Artwork steht jedoch bereits. Schaut es Euch hier an:

Nach dem bereits Ende April veröffentlichten „Me“ hat Taylor Swift mit „You Need To Calm Down“ eine weitere Vorab-Single nachgeschoben. Hört Euch den Country-beeinflussten Song, der ans Frühwerk des Pop-Superstars erinnert, hier an:

„You Need To Calm Down“ sowie das pastellfarbige LOVER-Artwork sind nach dem musikalischen Gute-Laune-Ballkönigin-Lächeln „Me“ weitere Indizien dafür, dass es sich Taylor Swift nach dem angriffslustigen REPUTATION wieder im Heile-Welt-Bubblegum-Pop heimelig einrichten wird. Beiden bisher veröffentlichten Lieder fehlt zudem die Finesse und Stärke im Songwriting, das Swifts fünftes Studioalbum 1989 bis in tiefe Indie-Kreise Achtung einbrachte.