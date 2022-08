Taylor Swift: So verteidigt ihr Team die Nutzung des Privatjets

8.293 Tonnen CO₂. Für so viel Treibhausgas-Emissionen ist der Privatjet von Taylor Swift laut einer Studie seit Januar dieses Jahres verantwortlich. Die Sängerin habe ihn für 170 Flüge genutzt, der kürzeste soll bloß 36 Minuten gedauert haben. Swifts Team verteidigt den Popstar: Nicht nur sie nutze den Privatjet.

Lange musste man nicht warten. Einen Tag, nachdem die Studie rund um die Nutzung des Privatjets veröffentlicht worden war, meldete sich das Team von Taylor Swift zu Wort. Im Gespräch mit dem Online-Promi-Magazin „E! News“ betonte man, dass andere Personen den Jet ebenfalls nutzen würden. „Die meisten oder all diese Reisen ihr zuzuschreiben, ist einfach falsch“, hieß es. Tatsächlich verraten die Daten nicht, wer im Privatjet sitzt.

Auf Twitter verfolgt der Kanal @CelebJets das Flugverhalten von Prominenten. Durchschnittlich steige Swift für 80-Minuten-Trips in ihren Privatjet, am schnellsten vorbei war der Flug von Missouri nach Nashville. Der dauerte bloß 36 Minuten. Daraufhin entstanden mehrere Memes auf Twitter.

