Testphase: Instagram verbirgt die Like-Anzahl unter Bildern

Foto: LightRocket via Getty Images, SOPA Images. All rights reserved.

Instagram bald ohne Likes? Testphase startet in den USA

Noch in dieser Woche will Instagram in den USA die öffentliche Darstellung der Like-Anzahl unter den Posts verbergen.

Adam Mosseri, der CEO von Instagram, teilte diese Neuigkeit am Freitag bei einem Panel auf der Wired25 in San Francisco mit. Die Likes verschwinden nicht komplett, sondern werden privat gestellt. Das heißt: Freunde und Follower können immer noch das kleine Herz anklicken, aber nur der Benutzer, der das Bild gepostet hat, wird die Liebe spüren können. Ob Tests auch in Deutschland geplant sind, ist noch nicht bekannt.

Auf Twitter gab Mosseri bekannt, dass zunächst nur ein Teil der US-Nutzer betroffen sein wird.

Instagram will seine Social-Media-Plattform damit zu einem sichereren und „gesünderen“ Umfeld für seine Nutzer machen. Mosseri erklärte: „Wir wollen nicht, dass Instagram ein solcher Wettbewerb ist. Wir wollen, dass es ein Ort ist, an dem die Menschen mehr Energie aufwenden, um sich mit den Menschen zu verbinden, die sie lieben und mit den Dingen, die ihnen wichtig sind.“

Instagram testete die neue Funktion schon seit einigen Monaten in Kanada, Australien, Neuseeland, Irland, Italien, Brasilien und Japan. „CNN Business“ sprach mit einigen Anwendern aus den Ländern, in denen der Test bereits durchgeführt wurde. Erwartungsgemäß war das Feedback zu den versteckten Likes durchmischt. Doch die Mehrheit der Befragten äußerte sich positiv über diesen Schritt zur Verbesserung des Wohlbefindens innerhalb der App.

Einige Benutzer und Psychologen merkten jedoch an, dass das Verbergen von Likes nicht alle angesprochenen Probleme beheben wird. „Die größte Wirkung von Instagram ist der Inhalt“, sagt Renee Engeln, Psychologieprofessorin an der Northwestern University. „Die Auseinandersetzung mit diesen ständigen Strom perfektionierter Bilder ist das, was psychologisch weh zu tun scheint.“

Ob Instagram die Likes dauerhaft abschafft, bleibt abzuwarten. Aber seine Entscheidung, den Test auch im wichtigsten Markt, den USA, einzuführen, könnte darauf hindeuten, dass genau das passieren könnte.