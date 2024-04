„The Black Dog“: Pub wird dank Taylor-Swift-Erwähnung zur Attraktion

Die Kneipe hat sich so einiges überlegt, um auf den neuen Fan-Ansturm zu reagieren.

Ein Londoner Pub ist durch Taylor Swift zur Attraktion geworden. The Black Dog, im Süden der britischen Hauptstadt, reagiert mit zusätzlichen Lock-Angeboten auf die Aufmerksamkeit.

Taylor Swift singt über Südlondoner Pub

Das Ende vergangener Woche veröffentlichte Doppel-Album THE TORTURED POETS DEPARTMENT hält derzeit die Musikwelt in Atem. Wie für Taylor Swift üblich, steckt es voller Referenzen und Anspielungen, die Fans nun versuchen, zu entschlüsseln. Ein Fokus ist der Song „The Black Dog“ – einer von vier Bonus-Tracks der Standard-Ausgabe der Platte. Der Songtitel ist einerseits eine Redewendung, mit der im Englischen depressive Stimmung oder auch künstlerische Blockaden beschrieben werden. Allerdings ist es auch ein häufiger Name für Kneipen. Eine davon ist der Pub The Black Dog im Südlondoner Stadtteil Vauxhall. Und genau diesen soll Taylor Swift in dem Song meinen.

So klingt „The Black Dog“:

Der Text des Liedes handelt davon, wie ein Ex-Partner mit einer neuen Frau Zeit in ebenjener Kneipe verbringt. Seine vorige Partnerin erfährt davon, den genauen Standort gibt es per App. In den Lyrics heißt es: „I am someone who until recent events / You shared your secrets with / And your location / you forgot to turn it off / And so I watch you as you walk / Into some bar called The Black Dog“. Da Taylor Swift Inspiration aus eigenen Erfahrungen schöpft, versuchen Zuhörer:innen nun, herauszufinden, welchen Ex-Freund die Sängerin in dem Song meint. So wird spekuliert, dass sich das Stück um den britischen Schauspieler Joe Alwyn dreht, mit dem Taylor Swift sechs Jahre lang zusammen war.

Bier for free für Swift-Fans

Nach Song-Release wollten wohl so viele Fans in den Pub The Black Dog, dass einige an der Tür abgewiesen werden mussten. Dennoch wollen die Besitzer:innen ihren neu gewonnenen Fame feiern, in dem sie den ersten hundert Gäst:innen, die Taylor-Swift-Texte zitieren können, ein Gratis-Getränk spendieren – so zumindest ihre Instagram-Werbung.

Sein Bier bezeichnet der Laden nun als „Swift Half“ und teilt außerdem mit, dass es als Swift-Feierei in dieser Woche ein Lager for free zum Essen dazu gibt. Zusätzlich haben die Betreiber:innen der Lokalität selbst Fan-Videos in den sozialen Medien hochgeladen und dazu kommentiert: „Wir sehen uns, aber stellt euren Standort aus“.