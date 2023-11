Israel bittet Taylor Swift um Hilfe bei der Suche nach Teenager-Soldatin

Eine 19-jährige Soldatin, die auch Swift-Fan ist, wird aktuell vermisst – so helfen Swifties bei der Suche.

Das israelische Außenministerium hat offiziell seinen X-Account genutzt, um Taylor Swift zu bitten, bei der Suche nach der jungen Soldatin Roni Eshel zu helfen. In dem Tweet heißt es: „Wir senden diese Nachricht mit der Hoffnung in die Welt, dass sie @taylorswift13 erreicht.“

Die Botschaft an Taylor Swift lautet: „Für Ronis Familie würde es die Welt bedeuten, wenn Taylor ihre Plattform benutzen könnte, um Roni nach Hause zu bringen.“

Swiftie-Community hilft bei Suche nach iraelischer Soldatin

Roni Eshel hatte in den vergangenen eineinhalb Jahren als Kommunikationsbeobachterin auf einer Militärbasis in der Nähe von Kibbutz Nahal Oz gedient. Sie war Teil des Teams von Soldat:innen, die die Kameras an der hochtechnologischen Grenzanlage überwachten, die von den Hamas durchbrochen wurde.

Die israelische Swiftie-Community unterstützt nun die Suche, indem sie Armbänder mit dem Namen der Vermissten bei den „The Eras Tour“-Screenings in Israel trägt, um auf das Verschwinden aufmerksam zu machen und so Roni Eshel ausfindig zu machen.

Die Musikerin hat bisher nicht auf das Posting reagiert.