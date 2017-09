Ein genaues Datum ist noch nicht bekannt, allerdings wird das zehnte Album von Björk für November 2017 erwartet. 2015 erschien ihre bisher letzte Platte VULNICURA, als Vorgeschmack auf das noch namenlose, neue Album hat Björk am Freitag die Single „The Gate“ veröffentlicht. Die sollte eigentlich erst ab dem 18. September verfügbar sein, nun ist der Song doch schon ein paar Tage früher da. Wie schön.

Björk hat das kommende Album in einem Interview als ihr „Tinder Album“ beschrieben.Um die Suche nach Utopia werde es gehen, um das Verliebtsein und die perfekte Zeit, die man mit einer Person haben kann. „It’s when the dream becomes real“, beschreibt Björk den Zustand, den die neue Platte einfangen soll.

Die Single ist auf allen gängigen Plattform zu finden, auf denen man Musik digital streamen oder kaufen kann. Treue Sammler können sich die Single ab dem 22. September auch auf Vinyl zulegen. Bis dahin könnt ihr „The Gate“ direkt hier anhören: