The Who live in Berlin 2023: Tickets, Termin, Vorverkauf

The Who haben ein exklusives Deutschland-Konzert angekündigt: Am 20. Juni 2023 gastiert die Band um Roger Daltrey und Pete Townshend in der Waldbühne Berlin. Es ist hierzulande ihr erster Auftritt seit sieben Jahren.

Erstmals werden The Who dabei vom Filmorchester Babelsberg begleitet. Pete Townshend: „Es ist

wunderbar, dass wir nach so langer Zeit nach Europa zurückkehren können, um in Berlin, Paris, Barcelona und Florenz zu spielen, vier meiner Lieblingsstädte auf der Welt. Wir freuen uns darauf, unsere großartige orchestrale Show mitzubringen, die bisher so gute Kritiken erhalten hat, und auch einige Klassiker aus unserem Backkatalog zu spielen. Wir mischen das alles zu einem fantastischen Musikabend: Ich muss sagen, dass ich persönlich diese Show genauso genieße wie alles andere, was ich in den 60 Jahren, in denen ich mit Roger zusammenarbeite, je gemacht habe. Ich freue mich so sehr darauf, diese schönen Städte zu besuchen, um unsere alten Fans zu sehen, und ich hoffe, wir treffen einige neue. Wir sind so glücklich, dass wir einen Abend mit euch allen verbringen können.”

Vorverkauf:

Presale startet am Mittwoch, 14. Dezember, ab 11 Uhr über www.myticket.de und www.eventim.de. Der reguläre Vorverkauf beginnt am Freitag, 16. Dezember um 11 Uhr.