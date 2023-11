Thurston Moore und Snail Mail covern Lou Reed für Fender-Video

Als Teil der Vintera-II-Serie „Best of the Decades“ stellen sie die 70er mit einem Clip im Retro-Style dar.

Für Fenders YouTube-Serie „Vintera II“ haben sich in der Vergangenheit schon einige Musiker:innen zusammengetan, um gemeinsam Songs zu covern. Im neusten Video spielen Snail Mail und Thurston Moore gemeinsam „Satellite of Love“ von Lou Reed.

Die „Vintera IIs“ zählen zu Fenders ältesten und bekanntesten Gitarrenmodellen. Bei ihnen handelt es sich um originalgetreue Klassiker und Kultmodelle aus den 50er-, 60er- und 70er-Jahren. Kein Wunder also, dass das Unternehmen eine ganze YouTube-Serie nach ihr ausgerichtet hat. In der Unterkategorie „Best of the Decades“ stellen Musiker:innen ein Jahrzehnt der Musikgeschichte mit einem Coversong dar, natürlich immer mithilfe von „Vintera II“-Gitarren.

„Satellite Of Love“

Die 70er-Jahre stellten jetzt Snail Mail gemeinsam mit dem ehemaligen Sonic-Youths-Gitarristen Thurston Moore vor und coverten Lou Reeds Song „Satellite Of Love“. Unter ihren Instrumenten befanden sich eine Vintera II 60s Stratocaster und eine Vintera II 70s Jaguar. Zu den 50er- und 60er-Jahren gibt es ebenfalls bereits Cover auf Fenders YouTube-Channel zu finden, selbstverständlich auch hier mit den passenden „Vintera II“-Modellen. Neben den Gitarren wurde jeweils auch der Stil der Videos an jene der Dekaden angepasst, um den Flair der Zeit zu vermitteln.

50er- und 60er-Jahre

Die 50er-Jahre wurden von Madison Cunningham und Wendy Melvoin mit dem Song „I Only Have Eyes for You“ von den Flamingos dargestellt. Sie spielten den Song auf der „Vintera II 50s Jazzmaster“ und der „Vintera II 50s Nocaster“. Auf der „Vintera II 60s Telecaster“ coverten Josh Klinghoffer und Nick Reinhart den Beatles-Hit „I Want You (She’s So Heavy)“. Alle Videos der „Fender Vintera II“-Serie gibt es hier zu sehen.