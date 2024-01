Till Lindemann: Livepremiere von „Entre Dos Tierras“:

Lindemann stellt live seine Coverversion des Hits der Heroes Del Silencio vor

Bei seinem Silvester-Konzert im Guanamor Teatro Studio in der mexikanischen Stadt Zapopan hat Till Lindemann erstmals sein Cover von „Entre Dos Tierras“ live dargeboten. Zuvor, am 1. Weihnachtstag 2023, hat er den Klassiker der spanischen Band Heroes Del Silencio bereits als Single veröffentlicht, rund zwei Monate nach seinem Soloalbum „Zunge“.

Lindemann ist ein großer Fan der 2007 aufgelösten Gruppe, die in ihrer Heimat Kultstatus genießt. Der Song „Entre Dos Tierras“ wurde von Phil Manzanera (Roxy Music) produziert, 1990 veröffentlicht und war auch in Deutschland, zwei Jahre später, ein Sommer-Hit – Platz 25 in den Charts und damit sogar noch erfolgreicher als in Spanien, wo das Lied über eine „Person zwischen zwei Welten“ nur Platz 34 erreichte.

Möglicherweise ist Till Lindemann, der sich seit Mai 2023 schweren Vorwürfen missbräuchlichen Verhaltens ausgesetzt sah, „nur“ ein Fan des Songs. Möglicherweise gefällt ihm der Text des Rock-Stücks aber auch, weil er sich in manchen der Zeilen glaubt, wiederzufinden (die Berliner Staatsanwaltschaft hat die Ermittlungen gegen ihn– ihm wurden Sexualdelikte und die Abgabe von Betäubungsmitteln vorgeworfen – eingestellt).

In „Entre Dos Tierras“ heißt es unter anderem: „Und wenn Sie darüber nachdenken, einen Rückzieher zu machen / Sie müssen viele Spuren löschen“, „Du befindest dich zwischen zwei Ländern /Und Sie lassen keine Luft zum Atmen“, „Du musst jede Menge Schlamm schlucken“ … genügend Anhaltspunkte, um Bezüge zu Till Lindemanns vergangenem Jahr zu finden. Ob er die Assoziationen auch selbst geknüpft hat und deshalb beschloss, das Lied in einer Industrialstudioversion auch als Single herauszubringen, wird man wohl nicht erfahren.

Wie in dem Videoclip zu sehen, beherrscht Lindemann live nicht nur den spanischen Gesang ganz gut, die mexikanischen Konzertbesucher bejubeln den auf Solotour reisenden Musiker, der am Donnerstag (04. Januar) in Mexiko auch mit einem Live-Auftritt seinen 61. Geburtstag feiern wird, mit „Lindemann“-Sprechchören. Mit Protesten gegen seine Konzerte ist auf dem amerikanischen Kontinent, anders als in seiner Heimat Deutschland, wohl nicht zu rechnen.

Till Lindemann: Livepremiere von „Entre Dos Tierras“: