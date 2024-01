Till Lindemann wird 61: So verbringt er seinen Geburtstag

Till Lindemann feiert Geburtstag – und muss auf ein unruhiges Jahr zurückblicken.

Am 04. Januar 2024 wird Till Lindemann 61 Jahre alt. Hätte man dem Rammstein-Sänger vor genau einem Jahr, seinem 60. Geburtstag, eine Prognose gegeben, dass das Jahr 2023 das wohl turbulenteste seines Lebens wird – hätte er da nicht einfach nur gelacht?

Womöglich ja. Dann aber ging alles sehr schnell – und so, wie es wohl keiner hätte voraussehen können. Ende Mai 2023 wurden schwere Missbrauchsvorwürfe gegen Lindemann erhoben, zunächst von einer Frau, dann von mehreren Frauen. Diese Vorwürfe weiteten sich auf Mitglieder der Band aus. Es gab Proteste vor Rammstein-Konzerten, die Plattenfirma, ein Radiosender und ein Buchverlag wandten sich von Rammstein oder einzelnen Musikern der Band ab. Die Berliner Staatsanwaltschaft ermittelte gegen Lindemann, stellte ihre Untersuchungen aber ein. Bei den Ermittlungen ging es um ihm vorgeworfene Sexualdelikte und die Abgabe von Betäubungsmitteln.

Nun wird Lindemann also 61, und im stillen Kämmerlein wird er nicht sitzen. Für Donnerstag, 04. Januar, ist ein Solokonzert mit seinem „Lindemann“-Projekt angesetzt: Er tritt auf im „Centro de las Artes“ in San Luis Potosi, in Mexiko. Lindemann befindet sich gerade auf Tour auf dem amerikanischen Kontinent. In Mexiko hat Lindemann eine große Fanbase. Tickets für den Gig gibt es übrigens noch; „für Kurzentschlossene“ stellt das also durchaus eine Option dar.

Mit Protesten gegen ihn muss der Musiker – anders als bei manchen Auftritten in seinem Heimatland – jedoch nicht rechnen. Mit seiner Hauptband Rammstein stehen derweil Konzerte im Sommer 2024 an, darunter auch in Deutschland. Gute Chancen, dass das Jahr für ihn ruhiger wird, gibt es. Seine Anhänger bejubeln den „Outlaw“ stärker denn je.

Setlist der Tour:

Zunge

Schweiss

Fat

Altes Fleisch

Allesfresser

Golden Shower

Tanzlehrerin

Ich weiß es nicht

Sport frei

Blut

Praise Abort

Platz Eins

Fish On

Gummi

Steh auf

Knebel

Ich hasse Kinder

Skills in Pills

(Lindemann song)

Entre dos tierras

(Héroes del Silencio cover) (Live debut)

Home Sweet Home