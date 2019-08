Trent Reznor und Atticus Ross komponieren Soundtrack zu neuem Pixar-Film „Soul“

Trent Reznor und Atticus Ross bilden zusammen den Kern der Band Nine Inch Nails. Zusammen haben sie schon für viele Filme den Soundtrack komponiert. Jetzt haben sie angekündigt für einen weiteren Film die Musik zu produzieren. Bei diesem Film handelt es sich um eine Produktion von Pixar namens „Soul“.

Das Disney-eigene Animationsstudio, das unter anderem Filme produzierte wie „Toy Story“, „Das Große Krabbeln“ und „Findet Nemo“, kündigte erst kürzlich seinen neuesten Film an. Die Sprechrollen für die Figuren sollen unter anderem Jamie Foxx, Tina Fey und Daveed Diggs übernehmen. Der Kinostart in Deutschland ist für den 05. März 2020 geplant.

Just Announced: @iamjamiefoxx and Tina Fey will lead the cast of #PixarSoul, coming to theaters June 19, 2020. Here’s a first look at their characters, Joe Gardner and 22, and a new piece of concept art. #D23Expo pic.twitter.com/Ls8JDvOsCe

Werbung

— Walt Disney Studios (@DisneyStudios) 24. August 2019