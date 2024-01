Taylor Swift: Jede 15. verkaufte Vinyl in den USA war 2023 von ihr

Die Sängerin verkaufte etwa dreieinhalb Millionen Schallplatten im vergangenen Jahr.

Der bahnbrechende Erfolg von Taylor Swift dürfte im vergangenen Jahr wohl an niemandem vorbeigegangen sein, beinahe täglich gab es Neuigkeiten zur Musikerin – so auch jetzt wieder. Eine Studie hat ergeben, dass 2023 eine von 15 verkauften Schallplatten in den USA von der 34-Jährigen stammte.

Swift überzeugt digital und analog

Öffentlich wurde dieses Ergebnis durch „Billboard“. Insgesamt 49,6 Millionen Vinyl-Schallplatten gingen 2023 in den Vereinigten Staaten über die Ladetheke, wovon Swift mit etwa 3,5 Millionen Tonträgern etwa sieben Prozent ausmachte. Das ergibt umgerechnet eine von 15 Platten. Es ist also kein Wunder, dass gleich mehrere ihrer Veröffentlichungen in den Top 10 der meistverkauften Vinyl-Alben des Jahres der USA stehen – genauer gesagt, nimmt sie direkt die Hälfte ein.

Seht hier die Auflistung:

Taylor Swift – 1989 (TAYLOR’S VERSION) Taylor Swift – SPEAK NOW (TAYLOR’S VERSION) Taylor Swift – MIDNIGHTS Travis Scott – UTOPIA Taylor Swift – FOLKLORE Olivia Rodrigo – GUTS Taylor Swift – LOVER Lana Del Rey – DID YOU KNOW THAT THERE’S A TUNNEL UNDER THE OCEAN BLVD Fleetwood Mac – RUMORS Lana Del Rey – BORN TO DIE

Diese Neuigkeit kommt nur eine Woche nach der Bekanntgabe, dass die „Karma“-Sängerin auch die Streamingzahlen der USA im vorigen Kalenderjahr dominierte. Einer von 78 online gestreamten Tracks geht auf ihr Konto, damit nimmt sie etwa 1,8 Prozent der Gesamtmenge ein.

Rekorde über Rekorde

So eindrucksvoll wie diese Nummern auch sind, kommen sie doch nicht besonders überraschend. Schaut man sich die aktuellen Charts an, ist Taylor Swift noch in beinahe jeder Liste mehrfach vertreten. Insbesondere die Neuveröffentlichung von „Cruel Summer“ aus ihrem Werk LOVER erscheint seit mittlerweile etlichen Wochen immer noch in den Single-Charts. Ebenso die Album-Charts zeigen – Miss Swift überzeugt sowohl mit jüngeren als auch älteren Platten. Ihr aktueller Release 1989 (TAYLOR’S VERSION) brach erst kürzlich einen weiteren Rekord. 68 Wochen lang schaffte sie es auf Platz eins der Billboard-Albumcharts und übertrumpfte damit Elvis Presley, der zuvor mit 67 Wochen die Tabelle anführte.

Hier in 1989 (TAYLOR’S VERSION) reinhören: