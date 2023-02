„Überwältigt und bestürzt“: Meghan und Harry reagieren auf ihre Parodie in einer „South Park“-Folge

Meghan Markle hat auf die „South Park“-Folge, in der sie und ihr Mann Prinz Harry parodiert werden, reagiert. Markle sei laut „The Spectator“ „überwältigt und bestürzt“. Darin zu sehen sind „Prinz und Prinzessin von Kanada“, die aufgrund ihrer Darstellung ganz offensichtlich an den Herzog und die Herzogin von Sussex angelehnt sind. In der Episode, die am 15. Februar in den USA ausgestrahlt wurde, wird Markle als „Instagram-liebende Schlampe von einer Ehefrau“ bezeichnet, während die beiden in einer Talk-Show anlässlich ihrer „Welt-Tour für Privatsphäre“ sitzen und aus Kanada auswandern wollen. Dabei handelt es sich um eine Anspielung auf das Oprah-Interview 2021 und die weiteren medialen Auftritte und Erklärungen des Paars, das 2020 von Großbritannien in die USA zog.

Apparently Princess Harry & Meghan are taking legal action to prevent this Canadian interview episode from airing. Good luck. South Park plays by it’s own rules. pic.twitter.com/BqzF8BCZfo — Sheldoc (@Sheldoc4) February 19, 2023

Markle sei genervt von „South Park“ und das prominente Paar erwäge, rechtliche Schritte einzuleiten. So sagte Neil Sean, Reporter für „NBC News“ und Royals-Experte, zu „Fox News“: „Laut Quellen aus dem Umfeld der Ex-Royals könnte das, wie so vieles bei Meghan und Harry, rechtliche Konsequenzen nach sich ziehen“. Und weiter: „Ihr Anwaltsteam schaut sich die Episode nochmal genau an und guckt, was falsch daran ist“.

Der britische Reporter und Autor Piers Morgan dagegen befürwortete die Folge: „Die „South Park“-Darstellung von Meghan und Harry ist brillant… vermutlich werden sie von den meisten Amerikanern so gesehen“ .

Die beiden Schöpfer der Serie, Trey Parker und Matt Stone, haben sich noch nicht dazu geäußert. Um die schwarz-humoristische Serie gibt es immer wieder Kontroversen. Die Folge gibt es mittlerweile auch auf deutsch.