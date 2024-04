Ultravox-Bassist und „Vienna“-Songwriter Chris Cross ist gestorben

Der Musiker ist im Alter von 71 Jahren gestorben.

Chris Cross, mit bürgerlichem Namen Christopher Thomas Allen, der als Mitglied der Band Ultravox berühmt wurde, ist im Alter von 71 Jahren gestorben. Die Nachricht wurde von seinem Bandkollegen Midge Ure auf Instagram bekannt gegeben.

„Wir haben zusammen gearbeitet, wir haben zusammen gespielt, wir haben zusammen Musik gemacht und Videos gedreht. Wir waren sowohl sofortige Freunde als auch Ultravox-Kameraden“, schreibt der Musiker in einem Beitrag auf dem Instagram-Account der Band.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Er fährt fort: „Selbst nach Jahren der Trennung haben wir es geschafft, dort weiterzumachen, wo wir aufgehört haben, als hätte es die Jahre dazwischen nie gegeben. Du warst der Kleber, der die Band zusammenhielt. Du warst die Logik im Wahnsinn und der Wahnsinn in unserem Leben. Es war großartig, dich zu kennen und mit dir zu wachsen. Du wirst geliebt und vermisst, alter Freund.“

Mehr zu Chris Cross und Ultravox

Ultravox wurde 1974 in London gegründet und trat zunächst unter dem Namen Tiger Lily auf. Zwischen 1980 und 1986 erreichten sie eine Reihe von Top-10-Alben und 17 Hit-Singles, darunter auch 1981 ihre Top-2-Single „Vienna“ aus dem gleichnamigen Album, welche Chris Cross gemeinsam mit seinen Bandkollegen Midge Ure, Billy Currie und Warren Cann geschrieben hat. Ultravox kam im April 2009 für die „Return to Eden“-Tour wieder zusammen und veröffentlichte 2012 ihr letztes offizielles Album BRILLIANT, auf welchem Cross als Co-Autor an allen Titeln mitwirkte.

Der Musiker starb Berichten zufolge am 25. März, doch die Nachricht wurde erst in dieser Woche an die Öffentlichkeit getragen. Eine Todesursache wurde bisher nicht bekannt gegeben.