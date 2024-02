Usher bedauert Klaps auf Nicki Minajs Po bei den VMAs 2014

Ushers Erkenntnis: „Ich hätte das nicht tun sollen.“

Usher präsentierte bei den VMAs 2014 gemeinsam mit Nicki Minaj live seinen Song „She Came II Give It II You“. Dabei ging er bei einem Part der Performance in die Knie und lehnte sich mit Kopf und Schulter an den Hintern der Rapperin – und gab ihr danach noch einen Klaps auf den Po. Gerade auf die letzte Geste ist der Musiker retrospektiv nicht besonders stolz.

„Ich glaube, ich habe ein wenig übertrieben“

Doch diese Erkenntnis kommt spät. Zunächst versuchte sich der Sänger noch im Gespräch mit dem Radiosender „Breakfast Club Power“ herauszureden, erzählte mehr über seine Art des Bassspielens und erklärte dann den Live-Moment mit den Worten: „Das war jamaikanische Kultur. Dafür müsst ihr nach Jamaika gehen. Das war einfach ein lustiger Moment.“

Doch als im Interview nachgehakt und der Spaß der Situation hinterfragt wurde, knickte Usher ein: „Ich glaube, ich habe ein wenig übertrieben […]. Ich hätte ihr nicht auf den Hintern klatschen sollen. Das hätte ich nicht tun sollen.“

Nicki Minaj und Usher live bei den VMAs 2014:

Nicki Minaj selbst hat sich jedoch nicht erneut zu ihrer Sicht zu Ushers Showeinlage geäußert.

