Verlosung: 1x DVD und 2x Blu-rays von „John Wick: Kapitel 4“

„John Wick: Kapitel 4“ ist ab dem 15. September im Heimkino erhältlich. Wir verlosen eine DVD und zwei Blu-rays.

Im März 2023 feierte der vierte Teil der Action-Film-Reihe „John Wick“ auf der Kino-Leinwand Premiere. Nun kann man „John Wick: Kapitel 4“ endlich auch auf DVD und Blu-ray kaufen und zuhause ansehen.

Keanu Reeves verkörpert auch im vierten Teil wieder den namensgebenden Auftragskiller der Film-Reihe. John Wicks Rachefeldzug auf die „Hohe Kammer“ heizt diesmal nur noch mehr die Hetzjagd auf ihn an. Der Kampf ums Überleben verschlägt den Protagonisten von New York, über Osaka und Berlin bis nach Paris. Zu erwarten ist ein spannender Plot, brutal inszenierte Action-Szenen und so manch neuer Charakter.

Verlosung

Wir verlosen zwei Blu-rays und eine DVD des Films fürs Heimkino. Um teilzunehmen, einfach das Formular ausfüllen und als Lösungswort „Wick“ angeben. Einsendeschluss ist der 29.09.2023. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Viel Erfolg!