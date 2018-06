Foto: picture-alliance / dpa/dpaweb, Roland_Scheidemann. All rights reserved.

Es gibt eine gute und eine schlechte Nachricht. Die schlechte: Der Musiksender VIVA wird eingestellt. Das kündigte das Unternehmen Viacom am Mittwoch an. Die gute: „Kult“ war der Sender schon lange nicht mehr; die Moderatoren, die die Älteren unter Euch noch kennen, sind ohnehin schon ganz woanders.

Nilz Bokelberg, Heike Makatsch, Mola Adebisi – an die ersten VJs des damals brandneuen Musikfernsehsenders VIVA dürfte sich noch jedes Kind der Neunziger erinnern. So bunt, so jung und ach so verrückt waren bis dorthin nur wenige Gesichter im deutschen Fernsehen. Und überhaupt: Musikfernsehen! Aus Deutschland! 1993!

Auch interessant „Fritten und Bier sind das Geburtstagsgeschenk an mich selbst“ – Nilz Bokelberg im Interview Seitdem sind viele Jahre und damit viele weitere Moderatoren ins Land gezogen. Wirkliche Videojockeys sind noch die wenigsten von ihnen – Euren eigenen Abgesang auf das Musikfernsehen im Allgemeinen dürft Ihr gerne hier einsetzen. Musikvideos gibt es übrigens immer noch, Ihr seht sie nun nicht mehr auf VIVA, unter anderem aber fast jeden Tag auf Musikexpress.de. Aber was ist aus den VJs von früher geworden? Nilz Bokelberg etwa ist Blogger, Moderator und Buchautor, Heike Makatsch zählt längst zu den bekanntesten deutschen Film- und Fernsehschauspielerinnen überhaupt. Und wer Charlotte Roche und Stefan Raab nicht kennt, muss vor 20 Jahren ausgewandert sein. Bloß: Was machen eigentlich damalige VIVA-Gesichter wie Tobi Schlegl, Enie Van De Meiklokjes und Frank Lämmermann?

Hier ein paar Antworten.

VIVA-VJs und -Moderatoren der 90er und was aus ihnen wurde

https://www.youtube.com/watch?v=-qSElQo0s_s Video can’t be loaded: VIVA – Sendestart/Programmstart / Heike Makatsch / Nilz Bokelberg / Mola Adebisi (https://www.youtube.com/watch?v=-qSElQo0s_s)

Nilz Bokelberg

War einer der ersten VJs von VIVA überhaupt: Nilz Bokelberg, hier im Jahr 1996. Heute lebt Bokelberg in Berlin, ist Blogger, Autor, Moderator, Pop- und Filmfan – und mal Gast bei Markus Lanz gewesen. Im Oktober 2016 feierte er seinen 40. Geburtstag und eine einmalige Live-Reunion von Fritten & Bier. Sein aktuelles Buch „Tristesse Renesse“ ist ebenfalls im Oktober 2016 erschienen.

Heike Makatsch

Erste VJane bei VIVA: Heike Makatsch moderierte 1993 unter anderem die Sendung „Interaktiv“, später auch „Bravo TV“ auf RTL2. Heute ist Heike Makatsch erfolgreiche Schauspielerin, Ex-Freundin von Max Schröder (Tomte) und Daniel Craig (sorry für den Gossip) und Mutter dreier Kinder. Zuletzt lieh sie unter anderem Rakscha in der „Dschungelbuch“-Neuauflage ihre Stimme und war im „Tatort“ als Hauptkommissarin Ellen Berlinger (Mainz) zu sehen.

Mola Adebisi

Das dritte neue Gesicht neben Bokelberg und Makatsch bei VIVA 1993: Mola Adebisi, der später auch im „Marienhof“ mitspielte und ein paar andere kleine Schauspielrollen übernahm. Heute ist Mola Adebisi offensichtlich noch immer gut in Form – 2013 etwa trat er beim Promiboxen in den Ring, 2014 landete er im Dschungelcamp. Außerhalb dessen ist er u.a. Unternehmensberater und Hobby-Rennfahrer.

https://www.youtube.com/watch?v=It1-zYX8ZvE Video can’t be loaded: Promiboxen – Mola Adebisi knockt Sebastian Deyle aus (https://www.youtube.com/watch?v=It1-zYX8ZvE)

Enie Van De Meiklokjes

Die immerrrote Enie van de Meiklokjes moderierte von 1996-2000 u.a. „Was geht ab?“ und „Chartsurfer“. Heute tritt Doreen Grochowski, so ihr bürgerlicher Name, in Koch-, Wohn- und sonstigen Fernsehformaten und auf öffentlichen Veranstaltungen, zum Beispiel bei der Fashion Week.

Tobi Schlegl

1995 wurde Tobi Schlegl Moderator von „Interaktiv“. Es folgten weitere VIVA-Formate sowie, 2001, seine eigene Personality-Show „Absolut Schlegl“ auf ProSieben. Zuletzt war Schlegl Moderator verdienter Satire- und Kultursendungen und Radio-Awards. Er hat ein Buch veröffentlicht, ist ATTAC-Mitglied – und schulte zum Sanitäter um.

Daisy Dee

Daisy Dee war auf VIVA stets dieses aufgedrehte Sprachwunder, als das sie „Club Rotation“ moderierte und mit Booya-Chef Toni Cottura verheiratet war. Gemeinsam produzierten sie Nana, Pappa Bear und Konsorten. Daisy Dee spielte außerdem in einer Daily Soap an der Seite von Oli P. Zuletzt moderierte Daisy Dee unter anderem ihre eigene Sendung „Fashiontrixx“.

https://www.youtube.com/watch?v=NMSrCxLqlNU Video can’t be loaded: Daisy Dee (Club Rotation) , 1999 etwas ganz neues ausprobieren und MP3 kannte keiner (https://www.youtube.com/watch?v=NMSrCxLqlNU)

Mathias Opdenhövel

Mathias Opdenhövel moderierte von 1993-1996 u.a. „Interaktiv“. Seitdem machte er sich vor allem als Sportmoderator in Radio und Fernsehen sowie als Stefan Raabs Allzweck-Eventmoderator einen guten Namen. Mittlerweile ist er im Olymp des Sportjournalismus angekommen und moderiert die Sportschau sowie die WM auf ARD. Opdenhövel moderierte auch mit Aleksandra Bechtel „Bitte lächeln“. Die wiederum moderierte nach ihrem Karrierestart bei VIVA außerdem…

https://www.youtube.com/watch?v=ANbGfqDV8JU Video can’t be loaded: VIVA-News vom 07.08.1995 (https://www.youtube.com/watch?v=ANbGfqDV8JU)

Aleksandra Bechtel

…Formate wie „Big Brother“ und „Star Search“.

https://www.youtube.com/watch?v=cbw8E2a3GaU Video can’t be loaded: VIVA TV 1994 Aleksandra Bechtel & Matthias Opdenhövel Anmoderation (https://www.youtube.com/watch?v=cbw8E2a3GaU)

Tyron Ricketts

VIVAs Mann für die Rapmusik: Tyron Ricketts, hier auf einem Bild von 2011. In den Neunzigern schon war er auch Musiker und Schauspieler, als solcher lebt Ricketts heute in Los Angeles.

Nadine Krüger

Nadine Krüger – früher VJane bei VIVA, heute moderiert sie das ZDF-Morgenmagazin „Volle Kanne“.

https://www.youtube.com/watch?v=_c9Nnvi9WH0 Video can’t be loaded: Volle Kanne – mit Minh-Khai Phan-Thi / 09.12.16 (HD) || 542 (https://www.youtube.com/watch?v=_c9Nnvi9WH0)

Minh Khai

Minh Khai Phan-Thi moderierte bis 1999 bei VIVA. Seitdem ist sie Schauspielerin, Dokumentarfilmerin, Kulturbotschafterin, Fußballmoderatorin, machte bei „Let’s Dance“ mit und brachte vor einem Jahr ihr zweites Kind zur Welt.

https://www.youtube.com/watch?v=eyOKlyr-hjs Video can’t be loaded: HUGO (27.06.1994) mit Minh-Khai Phan-Thi (https://www.youtube.com/watch?v=eyOKlyr-hjs)

Niels Ruf

Niels Ruf war auf VIVA ZWEI sowas wie ein Enfant Terrible. Danach versuchte sich Ruf als Schauspieler, Kolumnist, Comedian und Moderator. Zuletzt fiel er durch diverse Twitter-Ausfälle und einen Auftritt bei „Let’s Dance“ auf.

https://www.youtube.com/watch?v=KgIWTO2I5JQ Video can’t be loaded: ✫ Niels Ruf – Best of Kamikaze (1/2) ✫ (https://www.youtube.com/watch?v=KgIWTO2I5JQ)

Markus Kavka

Die Bank unter den VJs: Markus Kavka moderierte früher auf VIVA und VIVAZWEI alles, was mit Rockmusik zu tun hatte. Heute schreibt er Bücher, produziert Websendungen, legt als DJ elektronische (und andere) Musik auf – und moderiert diverse Formate zwischen MTV, ZDF und Werbeclips.

https://www.youtube.com/watch?v=Tx9MH99tTRc Video can’t be loaded: Beatsteaks (Arnim und Thorsten) im Interview mit Markus Kavka (https://www.youtube.com/watch?v=Tx9MH99tTRc)

Mate Galic

Mate Galic, das war doch dieser verrückte Techno-Typ, oder? Nach seinen Shows „Housefrau“ und „Viva Trance“ auf VIVA hörte man lange nichts von ihm. Heute ist Mate Galic (links im Bild) CIO und damit einer von zwei Geschäftsführern der erfolgreichen Hard- und Softwareschmiede Native Instruments in Berlin.

https://www.youtube.com/watch?v=T9-BcBY36YA Video can’t be loaded: Mate Galic – In the Mix @ VIVA Housefrau – 12.05.1994 (Part 1) (https://www.youtube.com/watch?v=T9-BcBY36YA)

Frank Lämmermann

Frank Lämmermann fiel in den Neunzigern vor allem mit Fremdschäm-Gags, Hyperventilierung und Haarspray-Frisur auf. Danach moderierte er kurz eine erfolglose Casting-Show auf RTL2 und 2005 „Lämmermanns Keller“ auf 9Live. Seitdem: keine weiteren Aufzeichnungen.

https://www.youtube.com/watch?v=NKvi__PYgn0 Video can’t be loaded: Blümchen trifft Lämmermann (https://www.youtube.com/watch?v=NKvi__PYgn0)

Charlotte Roche

Schon damals legendär: Charlotte Roche moderierte auf VIVA ZWEI ihre Sendung „Fast Forward“. Heute ist Roche immer noch Moderatorin (zuletzt etwa „3 nach 9“, „Roche & Böhmermann“) sowie Gastsängerin, Schauspielerin – und vor allen Dingen Bestsellerautorin („Feuchtgebiete“, „Schoßgebete“, „Mädchen für alles“).

Stefan Raab

Früher war er der moderierende und musizierende Metzgerssohn mit so albernen Songs wie „Bördi Vogts“, „Hier kommt die Maus“ und „Ein Bett im Kornfeld“. Heute ist Stefan Raab als Moderator, Entertainer, Musiker, Produzent, Songwriter und Selbstvermarkter eines der Schwergewichte in der deutschen TV- und Musikbranche schlechthin. Ende 2015 hat er sich aus dem Fernsehen zurückgezogen. Im Herbst 2018 tritt er in der Kölner Lanxess-Arena mit einem Liveprogramm namens „Stefan Raab live!“ auf.

https://www.youtube.com/watch?v=VQtUn0T5fYM Video can’t be loaded: VIVA-Programmstart/Sendestart/Stefan Raabs erster Fernsehauftritt/TV-Auftritt/Vivasion/Stefan Raab (https://www.youtube.com/watch?v=VQtUn0T5fYM)

Und Achtung, noch ein Nostalgieflash: Das erste, am 1. Dezember 1993 auf VIVA ausgestrahlte Musikvideo war bekanntlich „Zu geil für diese Welt“ von Die Fantastischen Vier. So sah das aus.

Matze Hielscher Georg Hochmuth picture alliance / dpa Sebastian Gabsch Florian G Seefried

Weitere Highlights