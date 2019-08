Roboter im All: Wanda singen übers „Nach Hause Gehen“ (Stream und Video)

Wanda haben eine neue Single veröffentlicht. „Nach Hause Gehen“, so ihr Titel, ist seit Freitag, 16. August, im Stream zu hören.

Ein Video zum Song gibt es ebenfalls. Darin ist Sänger Marco Michael Wanda neben einem tanzenden Roboter zu sehen, der anfangs stark an den aus „Nummer 5 lebt“ und am Ende an E.T. erinnert. Wanda selbst klingt dank Autotune oder Hochgepitche zudem fast selbst wie eine KI – und an einer Stelle fast wie der Sänger der Spin Doctors in „Two Princes“.

Zuvor veröffentlichten Wanda bereits die Leadsingle „Ciao!“. Das dazugehörige, gleichnamige und insgesamt vierte Wanda-Album heißt ebenfalls CIAO! und soll am 6. September 2019 erscheinen. Eine Tour folgt 2020, präsentiert vom Musikexpress.

Wanda auf „CIAO!“-Tour 2020 – die Termine:

25.02.2020 Würzburg, Posthalle

26.02.2020 Mannheim, Rosengarten

28.02.2020 Berlin, Max Schmeling Halle

29.02.2020 München, Olympiahalle

02.03.2020 Ulm, Ratiopharm Arena

04.03.2020 Leipzig, Haus Auensee

09.03.2020 Wiesbaden, Schlachthof

12.03.2020 Dortmund, Warsteiner Music Hall

13.03.2020 Köln, Palladium

08.05.2020 Regensburg, Donau-Arena

09.05.2020 AT-Innsbruck, Olympiahalle

15.05.2020 AT-Wien, Stadthalle

16.05.2020 AT-Wien, Stadthalle

18.07.2020 AT-Graz, Freiluftarena B