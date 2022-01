Warpaint kündigen neues Album RADIATE LIKE THIS und Deutschland-Tour an

Die aus Los Angeles stammende Band Warpaint kündigt nach über sechs Jahren Pause ein neues Album an. RADIATE LIKE THIS soll am 6. Mai 2022 erscheinen. Eine erste Single gibt es schon jetzt – hört hier Warpaints Song „Champion“.

In letzter Zeit war es eher ruhig um die vierköpfige Band. Wie bei eigentlich allen Musiker*innen durchkreuzte die Pandemie vorerst auch ihre musikalischen Pläne. Hinzu kamen Soloalben, vereinzelte Tourneen sowie interkontinentale und landesweite Umzüge, die das gemeinsame Band-Dasein wohl auf den Kopf stellten. Doch allen Herausforderungen zum Trotz fanden Emily Kokal, Jenny Lee Lindberg, Stella Mozgawa und Theresa Wayman wieder zusammen.

Ursprünglich sollte nach ihrem im 2016 veröffentlichten Album HEAD UP ein ganz anderes geplant gewesen sein. In ihrem neuen Song „Champion“ geht es darum, ,,ein Champion für sich selbst und für andere zu sein.“ Hinzufügend sagt Warpaint: „Wir sitzen alle im selben Boot, das Leben ist zu kurz, um nicht nach Spitzenleistungen in allem, was wir tun, zu streben.“

Warpaint können neben eigenen Headliner-Tourneen unter anderem auf Konzertauftritte an der Seite von Vampire Weekend und The XX zurückblicken. Wer es nicht erwarten kann, die Band endlich wieder einmal live zu sehen, muss sich auch hier – hoffentlich – nicht mehr allzu lang gedulden. Die vier Frauen haben Konzerte für Mai und Juni in Deutschland sowie Großbritannien geplant. In Deutschland sollen Konzerte in Berlin, Hamburg und Köln stattfinden. Präsentiert vom Musikexpress.