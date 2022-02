Wegen Dickpics: Der christliche Rapper Gawvi verliert seinen Deal mit Reach Records

Das Label „Reach Records“ hat sich von seinem Signing Gawvi wegen übergriffigen Verhaltens getrennt. Es folgte der Ausschluss von der „We Are Unshamed Tour“. Diese Tour stellt eines der größten christlichen HipHop-Events dar. Der Grund: Gawvi soll ungefragt mehrere Dickpics an Frauen versendet haben.

„Neue Details“ führten letztlich zur Trennung

Das Label positionierte sich nun zu den Vorfällen und schrieb in den sozialen Medien, dass dieses Verhalten unvereinbar mit seinen Kernwerten sei und man deshalb die Geschäftsbeziehung beende. Diese Entscheidung sei schwer gefallen, weil der Fall komplex sei und weil sie nicht nur wegen des Talents in ihre Artists investierten, sondern auch als „ brothers and sisters in Christ“. Reach Records habe sich bereits seit über einem Jahr damit beschäftigt. Neue Details hätten eine Entscheidung nun notwendig gemacht.

Frauen machen in den sozialen Medien sexuelle Belästigung öffentlich

Auslöser der Debatte um Gawvi sei ein Tweet der Künstlerin Cataphant gewesen, die einst mit dem Rapper zusammengearbeitet hat. Diese äußerte sich auf Twitter: „Vor Jahren habe ich ein Album-Artwork für @gawvi gemacht. Für mein nächstes Projekt werde ich eine Collage aus all den unaufgeforderten Schwanzfotos machen, die er an Frauen geschickt hat, als er noch verheiratet war.“ Eine weitere Frau reagierte auf den Post und schrieb: „Ich habe leider Beweise“, und fügte hinzu: „Ich bin auch ein Opfer geworden.“

Ein weiteres Opfer sei die heutige Ex-Ehefrau von Gawvi gewesen. Diese soll immer öfter auf TikTok Andeutungen über die Untreue ihres damaligen Mannes gemacht haben. Weitere belastende Anschuldigungen ließen sich unter anderem in einem christlichen HipHop-Thread auf Reddit finden.

Gawvi, der mit bürgerlichen Namen Gabriel Alberto Azucena heißt, ist ein christlicher Rapper und Musikproduzent. Er wurde am 23. September 1988 in der Bronx, New York, geboren. Seine Karriere begann 2008. Seitdem hat er drei EPs, fünf Alben und 23 Singles veröffentlicht. Er stand von 2016 bis Anfang dieses Jahres bei „Reach Records“ unter Vertrag.