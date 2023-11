„Wetten, dass..?“: Cher lächelt bei Jan Josef Liefers‘ Version von „I Got You Babe“

Beim großen „Wetten, dass..?“-Finale griff Jan Josef Liefers zur Gitarre und spielte den Sonny-and-Cher-Klassiker „I Got You Babe“. Cher, die neben Liefers auf der Gästecouch saß, reagierte wohlwollend.

Pop-Legende Cher wurde bei der letzten „Wetten, dass..?“-Sendung am Samstagabend (25.11.) eine besondere Ehre zuteil: Schauspieler und Sänger Jan-Josef Liefers sang als Wetteinsatz, gemeinsam mit seiner Kollegin Stefanie Stappenbeck, den Sonny-and-Cher-Klassiker „I Got You Babe“. Liefers spielte dabei Gitarre, die Musikerin saß währenddessen direkt neben den beiden auf der Wettcouch.

Cher nahm den Auftritt mit einem (diplomatischen?) Lächeln. Zum Mitsingen wollte sie sich nicht mitreißen lassen, nur einmal veredelte sie die Gesangseinlage mit einem kurzem „Babe“. Cher hatte den Hit, gemeinsam mit ihrem Ex-Ehemann Sonny Bono, 1965 veröffentlicht. „I Got You Babe“ ist eines der bekanntesten Duette aller Zeiten. Den letzten Chorus dichteten Liefers und Stappenbeck als Gottschalk-Lebewohl um.

Hier gibt es das Original zu hören:



Cher zu Liefers und Stappenbeck: „You did a good job“

„You did a good job“, adelte Cher den Auftritt. „Das ist immer noch ein toller Song, und ihr habt das schön gemacht“, meinte sie. Zuvor hatte Cher das Publikum selbst mit einem Auftritt begeistert – allerdings war es nicht „I Got You Babe“, sondern ihr 2023 erschienener Song „DJ Play A Christmas Song“, den sie performte.