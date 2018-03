Wir verlosen Smartphones von Gigaset zum Heimkinostart von „The Square“

Über den Film

„The Square“, so heißt die nächste spektakuläre Ausstellung in einem großen Museum in Stockholm, für die Christian (Claes Bang) der Kurator ist. Die Ausstellung will das schwindende Vertrauen der Gemeinschaft hinterfragen, welches auch bei Christian nicht gerade ausgeprägt ist. Er wohnt von der Außenwelt abgeschottet in einem modernen Apartment. Doch dann wird er nicht nur ausgeraubt und dabei sein Smartphone gestohlen, auch seine provokante Medienkampagne zu „The Square“ wird zu einem PR-Gau und scheint ihm um die Ohren zu fliegen. Dadurch gerät sowohl sein Selbstverständnis als auch sein Gesellschaftsbild schwer ins Wanken.

„The Square" erscheint am 23.03.2018 auf Blu-ray und DVD.

Über die Smartphones

Das Gigaset GS370 ist ein 5,7 Zoll großes Smartphone mit modernem 18:9-Display in einem schlanken Aluminium-Gehäuse und Dual-Kamera auf der Rückseite. Das 2,5D-Glas auf der Front ist nicht nur kratzfest, sondern auch noch schmutzabweisend. Der 32 GB große interne Speicher kann via microSD-Karte um bis zu 128 GB erweitert werden. Und der 3.000 mAh große Akkus bietet genug Leistung für einen ganzen Tag. Weitere Infos zum Gigaset GS370 gibt es auf der Produktseite des Herstellers.

