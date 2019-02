„You’re the Man“: Marvin Gayes neues Album erscheint im März

Foto: Getty Images, Jim Britt. All rights reserved.

Obwohl der US-amerikanische Soulsänger bereits seit fast 35 Jahren tot ist, wird nun ein weiteres Album von ihm veröffentlicht. Die Songs auf dem Album, das den Titel YOU’RE THE MAN tragen soll, sind vor allem Solostücke und stammen aus der Zeit direkt nach Gayes legendären Album WHAT’S GOING ON aus dem Jahr 1971.

YOU’RE THE MAN ist bereits das vierte Studioalbum, das nach Gayes Tod veröffentlicht wird. Es ist außerdem das erste posthume Album seit VULNERABLE von 1997. Die meisten Songs auf dem Album wurden bis jetzt noch nie veröffentlicht.

Das Album soll am 29. März erscheinen, vier Tage vor Marvin Gayes 80. Geburtstag.

Marvin Gaye starb am 1. April 1984, nachdem er sich nach Drogenexzessen in sein Elternhaus zurückgezogen hatte und dort immer wieder mit seinem Vater in heftige Streitigkeiten geriet. Während eines Streits erschoss ihn sein Vater mit einer Waffe, die Gaye ihm zuvor zu Weihnachten geschenkt hatte. Einen Tag später hätte er seinen 45. Geburtstag gefeiert.