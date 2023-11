Zac Efron würde sich „geehrt“ fühlen, Matthew Perry zu spielen

Der verstorbene Schauspieler sei für Zac Efron immer eine Art „Mentor“ gewesen.

In der 2009er Teenie-Komödie „17 Again“ spielte Zac Efron bereits die junge Version von Matthew Perrys Filmfigur, die über Nacht auf magische Weise jünger wird. Nun könnte der „High School Musical“-Star erneut in Perry Fußstapfen treten. Der 36-Jährige würde sich „geehrt“ fühlen – im Rahmen eines Biopics – den kürzlich verstorbenen Schauspieler zu verkörpern.

Matthew Perry, der am 29. Oktober im Alter von 54 Jahren starb, habe große Pläne für die Zukunft gehabt. Das erzählte nun Athenna Crosby – eine gute Freundin des „Friends“-Darstellers – in einem Interview mit dem kanadischen Nachrichtenmagazin „Entertainment Tonight“. „Er sagte, er wolle einen Film über sein Leben machen“, so das 25-jährige Model, welches Perry einen Tag vor seinem Tod zum Mittagessen traf. „Und er hatte in der Vergangenheit mit Zac Efron an einem Film gearbeitet. Er sagte, dass er wollte, dass Zac Efron ihn als jüngere Version spielt und dass er ihn bald fragen würde, ob er das macht.“

Laut Crosby sei der Schauspieler „so optimistisch und glücklich“ über seine Pläne gewesen. „Er freute sich einfach darauf, mehr über seine Geschichte und seine Genesung von der Sucht zu erzählen und sich wirklich für diese Sache einzusetzen, um mehr Menschen zu helfen“, fügte die Freundin über sein Vorhaben hinzu.

Als Zac Efron vom „People Magazine“ auf die Möglichkeit eines Biopics über den verstorbenen Schauspieler angesprochen wurde, zeigte sich er sich nicht abgeneigt. „Ich fühle mich geehrt zu hören, dass er an mich gedacht hat, um ihn zu spielen“, so Efron. „Wir werden sehen. Es wäre mir eine Ehre, es zu tun.“ Der „Baywatch“-Darsteller erklärte außerdem, dass Perry für ihn eine Art „Mentor“ gewesen sei. „Ich habe zu ihm aufgeschaut, ich habe von ihm komödiantisches Timing gelernt. Ich meine, als wir ,17 Again‘ gedreht haben, war es so surreal für mich, rüberzuschauen und ihn dort zu sehen, weil ich so viel von ihm gelernt habe, von seinem ganzen Leben“, so Zac Efron im Gespräch.

Die Ursache für Perrys Tod ist noch nicht bekannt gegeben worden. Nach Angaben der Polizei wurde er am 28. Oktober in seinem Haus in Los Angeles aufgefunden, wo er bereits bewusstlos war. Nach seinem Tod wurde die Matthew Perry Foundation ins Leben gerufen, die nun Spenden zur Unterstützung von Menschen mit Suchtproblemen entgegennimmt.

Matthew Perry und Zac Efron zusammen in „17 Again“: