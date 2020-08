Zugezogen Maskulin: „Vom Coolness-Faktor ist Eminem der amerikanische Kollegah“

Foto: Rob Kulisek. All rights reserved.

Sein Zehnjähriges kann man als würdevolles Jubiläum begehen. Oder aber als 10 JAHRE ABFUCK, wie das Berliner Rap-Duo Zugezogen Maskulin sein viertes Album in zehn Jahren getauft hat. Und weil man grim104 und Testo – unter diesen Künstlernamen treten die beiden solo auf – so gerne beim Wüten über Politikverdrossenheit, Klickrekorde und Hipster-Hypes zuhört, haben wir sie zum Musikhören eingeladen. Und zwar bei jedem Song mit höherer Lautstärke, denn grim104 hört neuerdings nicht mehr so gut.

OG Keemo – 216

Testo: Beim Thema OG Keemo bin ich nicht so mega drin. Das „Intro“ seiner „Skalp“-EP, wo er unter anderem über seine Schulzeit als Schwarze Person erzählt, fand ich aber richtig geil. Ich merke, dass mich Rap nur noch richtig kriegt, wenn wie hier etwas aus der persönlichen Geschichte erzählt wird und es politisch schlau ist. Reichtumserzählungen und Gangstergeschichten interessieren mich dagegen nicht mehr so. Songs wie diese geben mir die Möglichkeit, in eine für mich fremde Welt einzutreten – eine Stärke von Rap, die gerne noch viel häufiger auftauchen könnte. Ich könnte das aber nicht im Auto pumpen und mitrappen.

grim104: Allein schon wegen der N-Wort-Dichte.

Von Wegen Lisbeth – Alexa gib mir mein Geld zurück!

Testo: Ach Mann, das sind bestimmt voll die netten Typen, aber das ist auch Musik, bei der ich selten was fühle. Das erinnert mich immer an die Zeit, in der ich nach Berlin gezogen bin und noch viel mit meinen Mitstudenten rumgehangen habe.

grim104: Worum geht’s denn da? (im Lied heißt es gerade: „Mach ich noch ein Praktikum?“) Ach, okay. Das ist mir zu nett und freundlich, so „Fußzappel-Musik“. Teilen wir uns nicht manchmal mit denen eine Spotify-Playlist, „Wilde Herzen“ oder so?

Testo: Ich glaube, da sind wir raus. (lacht) Von Wegen Lisbeth haben auf jeden Fall Leichen im Keller. So nett kann man gar nicht sein, irgendwo liegen bei denen bestimmt ganz schlimme Dinge verborgen.