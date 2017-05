Zum „Star Wars Day“: Die schlechtesten (und irgendwie auch schönsten) Cosplay-Bilder zur Filmreihe

Es ist „Star Wars Day“. Doch anstatt Euch am „May the Fourth“ (in Anlehnung an „May the Force Be With You“) mit Filmrankings oder Merchandise-Empfehlungen zu belasten, die gibt es ja immerhin fast täglich, werfen wird einen Blick in die tiefen Abgründe des „Star Wars“-Cosplays. Denn auch wenn viele Fans ihre Liebe zur Reihe regelmäßig mit detailgetreuen Nachbildungen ausdrücken: Manchmal geht der Spaß am Verkleiden eben schief. Entweder, weil die finanziellen Mittel oder etwas Stilempfinden fehlen.

Wir respektieren dennoch alle Cosplay-Versuche und blicken nicht nur mit Grauen, sondern auch mit einem anerkennenden Nicken auf die folgenden Unfälle aus der Welt des Cosplays:

