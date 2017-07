Zum Start von „Dunkirk“: Originalbilder von der Schlacht von Dünkirchen

Foto: Gamma-Keystone via Getty Images, Keystone-France. All rights reserved.

Foto: SSPL via Getty Images, Pen & Sword. All rights reserved.

Christopher Nolan hat mit „Dunkirk“ einen hervorragenden Film gedreht. Zum Verständnis der Geschichte helfen Originalfotos aus der Schlacht und Evakuierung. von ME.Movies

Am 27. Juli startet Christopher Nolans Film „Dunkirk“ in den deutschen Kinos. Der Film, der die Schlacht von Dünkirchen thematisiert und merkwürdigerweise im Titel nicht eingedeutscht wurde, konzentriert sich auf einen Ausschnitt aus der Operation Dynamo. Der Zweck der Mission: Hundertausende britische und französische Soldaten waren in Dünkirchen eingekesselt, der sichere Tod durch die deutschen Streitkräfte stand kurz bevor. Also mussten die Soldaten so schnell wie möglich zurück nach England geholt werden – auch mit Unterstützung ziviler Boote.

„Dunkirk“ ist ein technisch überwältigender Film, spannend und bewegend. Allerdings versäumt Nolan, die Dimension der Schlacht von Dünkirchen, die Ereignisse, die zum Rückzug führten, nur ansatzweise zu erklären. Was von Kritikern nun oft als kreative, mutige Entscheidung gefeiert wird, hat aber auch einige Nachteile. So wird die Größe der Schlacht um Dünkirchen nicht zwingend dargestellt, die gesamte Logistik hinter der Evakuierung nicht deutlich.

Sich vor dem Kinobesuch zu der Operation Dynamo zu belesen ergibt in diesem Fall besonders viel Sinn, da der Film nicht ansatzweise alle Fragen beantwortet, die sich dem Publikum auftun. Des Weiteren helfen Originalfotos, das Gesehene einzuordnen. In unserer Bildergalerie könnt Ihr Momente aus der Operation Dynamo und dem Angriff auf Dünkirchen anschauen.