Rapper MHD muss wegen Mord für zwölf Jahre ins Gefängnis

Er ist einer von sechs Tätern, die für den Mord an Loic K im Jahr 2018 schuldig gesprochen wurden.

Der französische Rapper MHD (mit bürgerlichen Namen Mohamed Sylla) wurde in einem Gericht in Paris für den Mord an Loïc K schuldig gesprochen. Zwölf Jahre wird er dafür ins Gefängnis gehen müssen.

Bei der Straftat handelt es sich um ein Gangverbrechen – fünf weitere Mittäter erhielten ebenfalls eine Gefängnisstrafe von zehn bis 18 Jahren, drei Angeklagte wurden frei gesprochen.

Der damals 23-Jährige Loïc K wurde 2018 von MHD mit dessen Auto angefahren und von zwölf Personen überwältigt, die auf ihn einstachen und schlugen, bis er tot war. Die Tat wurde von der Polizei als Kampf zwischen zwei Gangs des zehnten und neunzehnten Arrondissements von Paris eingestuft.

Wie die Pariser Nachrichtenagentur „AFP“ berichtet, erklärte MHD zuvor: „Ich habe in diesem Fall von Anfang an meine Unschuld beteuert und werde auch weiterhin an meiner Unschuld festhalten.“

Zeug:innen erkannten jedoch MHDs Auto (einen Mercedes), ihn selbst anhand seines Haarschnitts sowie seiner Kleidung. Sie hielten das Verbrechen auf Video fest, was als Beweismittel vor Gericht verwendet werden konnte.

2019 wurde der Rapper bereits festgenommen, nach anderthalb Jahren jedoch während laufender Ermittlungen vorerst aus der Haft entlassen. 2021 veröffentlichte er sein aktuelles Album MANSA.

MHD zählt zu den erfolgreichsten Rappern Frankreichs. Mehrere seiner Alben schafften es in die Top-3-Charts des Landes.