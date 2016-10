Alt-J arbeiten vielleicht an neuem Album

Die Erfolgsgeschichte von Alt-J ist offenbar noch nicht vorüber: Am Montag posteten sie ein Foto auf Instagram, auf dem sie nicht nur im Studio zu sehen sind, sondern auch gute Laune haben. Davor und danach: lauter Selfies, die die Band beim Essen oder Trinken oder Abhängen zeigen.

Ein von alt-J (@unrealaltj) gepostetes Foto am 10. Okt 2016 um 8:12 Uhr

Spekulationen über ein neues Album entbrannten natürlich auf der Stelle, die Band bestätigte nichts dergleichen. Ihr zweites Album THIS IS ALL YOURS erschien 2014. Die Mercury-Prize-Gewinner brachten es damit nicht nur auf den Titel des Musikexpress, sondern in die großen Konzerthallen dieser Welt. Dem Bandgefüge tat dieser Erfolg scheinbar nicht gut – als unser Autor Malte Borgmann Alt-J ein paar Tage auf Tour begleitete, lernte er eine subtil zerstrittene Band kennen. Glaubt dem auf Instagram vermittelten Eindruck, ist dieser Zustand aber Geschichte.