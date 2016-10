Hier könnt Ihr etliche Shows streamen, die Ihr beim Austin City Limits 2016 verpasst habt

Am ersten Oktober-Wochenende fand in, richtig, Austin das Austin City Limits Festival 2016 statt. (Am zweiten Oktober-Wochenende tut es das nochmal.) Mit Bands wie Major Lazer, LCD Soundsystem, Mumford & Sons, Miike Snow, Cold War Kids und Banks & Steelz im Line-up kann man selbst für US-Verhältnisse getrost von einem A-Festival sprechen. Eines, dessen Programm wir so gut fanden, dass wir die Konzerte am Freitag, Samstag und Sonntag live übertrugen. Wer die ausgewählten Spektaktel trotzdem verpasst hat, kann sie nun nachholen: Gemeinsam mit Red Bull zeigen wir etliche Auszüge aus Live-Mitschnitten von Festival-Shows beim Austin City Limits im Stream.

Foals spielen „Mountain At My Gates“:



Frightened Rabbit spielen „I Wish I Was Sober“:



Honne spielen „Warm On A Cold Night“:



Gallant spielen „Percogesic“:



Andra Day spielen „Rise Up“:



Two Door Cinema Club spielen „Bad Decisions“:



The Naked And Famous spielen „Higher“:



Andrew Bird spielt „Pulaski at Night“:



Cold War Kids spielen „First“:



Banks & Steelz spielen „Giant“: