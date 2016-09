Bon Iver: Hier den neuen Song „8 (circle)“ im Stream hören

Als Justin Vernon alias Bon Iver sein neues Album 22, A MILLION am 12. August im Rahmen eines Konzerts live vorstellte, waren die Reaktionen noch überraschend verhalten. Jetzt, sechs Wochen und einen MUSIKEXPRESS-Titel später, entfalten sich Hype und Verzückung um das Comeback des Jahres vollends – und so ist es nur logisch, dass auch Bon Iver eine Weltpremiere in der BBC-Sendung von Annie Mac feiern darf (wie in den Monaten zuvor unter anderem Jamie xx, The Strokes, Justice und MØ).

Hört hier den schönen neuen Song „8 (circle)“ von Bon Iver – zuvor live vorgestellt bei Jimmy Fallon – im Stream. Hintergrundinfos und Bewertungen zum Album 22, A MILLION findet Ihr in unserer aktuellen Print-Ausgabe.