Bon Iver: Seht hier das Konzert in New York in voller Länge

Die Fans hierzulande müssen sich noch ein wenig gedulden – Bon Iver werden erst Ende Januar/ Anfang Februar die Republik mit drei Live-Terminen beehren. Einen kleinen Vorgeschmack gibt es in Form eines Videos von einem Konzert am 4. Dezember 2016 in Brooklyn, New York.

Mit einer Big Band, zwei Schlagzeugern und Saxophonisten gab Justin Vernon an diesem Abend 14 Songs zum Besten und mischte unter die Tracks der aktuellen Platte 22, A MILLION auch ältere Songs und sogar „Heavenly Father“ aus dem Sountrack von „I Wish I Was Here“.

Seht hier die komplette Performance, gefilmt und bereitgestellt von NPR Music: