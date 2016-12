Die 50 besten Songs des Jahres 2016

Ging das echt nur auf diese harte Tour? Ende 2016 haben wir einen Bowie, einen Cohen und einen Prince zu wenig. Und einen Trump zu viel. Wir fühlen uns umstellt von Lügnern, Buhmännern, Schwanzeinkneifern. Deshalb kann unser Jahresrückblick 2016 nicht nur ein Rückblick sein. Er soll vielmehr als Appell gelesen werden, sich zu wehren gegen den ganzen Schwindel. Und wir sind nicht allein: Beyoncé, The Yes Men, Jan Böhmermann, Alicia Keys, Toni Erdmann, Anohni, Maurice Summen und Dr. Dylan helfen uns! Unter anderem.

Nach unseren 50 Platten des Jahres haben wir an dieser Stelle die 50 Songs des Jahres:

50. Franz Ferdinand – Demagogue

49. Father John Misty – Real Love Baby

48. Flume feat. Kai – Never Be Like You

47. Europa – Europa Mega Monster Rave

46. Peter Doherty – Kolly Kiber

45. DIIV – Dopamine

44. The Divine Comedy – Catherine The Great

43. Hayiti – Pete Doherty

42. Boys Noize – Birthday

41. Teenage Fanclub – I’m in love

40. Carly Rae Jepsen feat. Danny L Harle – Super Natural

39. Teleman – Düsseldorf

38. Hush Moss – It Takes A Lot

37. Kanye West – Ultralight Beam

36. Gurr – Moby Dick

35. Rihanna feat. Drake – Work

34. Get Well Soon – It’s Love

33. Die Höchste Eisenbahn – Lisbeth

32. K.Flay – Blood In The Cut

31. Jenny Hval – Conceptual Romance

30. Danny Brown – Ain’t It Funny

29. Moderat – Running

28. Gold – Macaulay Culkin

27. Sheen Mag – Can’t Stop Fighting

26. Thundercat – Bus In The Streets

25. Xenia Rubinos – Right?

24. D.D Dumbo – Satan

23. Anohni – Drone Bomb Me

22. Isolation Berlin – In manchen Nächten

21. Katie Gately – Lift

20. Mykki Blanco – High School Never Ends

19. PJ Harvey – The Community Of Hope

18. Solange – Cranes In The Sky

17. Iggy Pop – Gardenia

16. Frank Ocean – Ivy

15. Whitney – No Woman

14. Angel Olsom –Intern

13. Mitski – Your Best American Girl

12. Gold Panda – Chiba Nights

11. Teen – Tokyo

10. Bon Iver – 33, „God“

9. Drangsal – Allan Align

8. Japanese Breakfast – Everybody Wants To Love You

7. A Tribe Called Quest – We The People…

6. The xx – On Hold

https://youtu.be/blJKoXWlqJk Video can’t be loaded: The xx – On Hold (Official Video) (https://youtu.be/blJKoXWlqJk)

5. Beginner – Ahnma

https://youtu.be/C6_Uk_2rkQg Video can’t be loaded: Beginner – Ahnma feat. Gzuz & Gentleman (official Video) (https://youtu.be/C6_Uk_2rkQg)

4. Radiohead – Burn The Witch

https://youtu.be/yI2oS2hoL0k Video can’t be loaded: Radiohead – Burn The Witch (https://youtu.be/yI2oS2hoL0k)

3. The Avalanches – Frankie Sinatra

https://youtu.be/SjfspM5sDIA Video can’t be loaded: The Avalanches – Frankie Sinatra (https://youtu.be/SjfspM5sDIA)

2. David Bowie – Lazarus

https://youtu.be/y-JqH1M4Ya8 Video can’t be loaded: David Bowie – Lazarus (https://youtu.be/y-JqH1M4Ya8)

1. Beyoncé – Formation

https://youtu.be/WDZJPJV__bQ Video can’t be loaded: Beyoncé – Formation (https://youtu.be/WDZJPJV__bQ)

Hier könnt Ihr die Songs des Jahres nachhören: