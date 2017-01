Elbows neuer Song „All Disco“ wurde von Black Francis inspiriert

Hach, wie erhaben: Elbow haben einen weiteren neuen Song aus ihrem kommenden Album LITTLE FICTIONS veröffentlicht. Der ist nicht nur so gut wie Elbow eh und je, er kommt auch mit einer schönen Geschichte daher.

Elbow-Sänger und -Songschreiber Guy Garvey berichtet, dass „All Disco“ von Pixies-Legende Frank Black inspiriert wurde. Garvey habe ihn vor rund zehn Jahren in einer Radiosendung interviewt und erinnert sich seitdem besonders an eine Aussage seines Vorbilds. „Ich sprach mit ihm über all seine Inkarnationen, Black Francis, Frank Black und so weiter, und fragte ihn, wo es ihn bei all den verschiedenen Musikstilen als nächstes hintreibe. Er antwortete sinngemäß: ‘You have punk rock, you have rock, you have blues, you have soul, it’s all disco.’“ Eine Attitüde, die Garvey seitdem selbst versucht zu verfolgen.

Der Song „All Disco“ selbst hat musikalisch mit Disco freilich nicht viel am Hut, wohl aber mit elegischem, reduziertem Rock. Hört selbst und freut Euch auf Elbows siebtes Album LITTLE FICTIONS, das am 3. Februar 2017 erscheint:

https://www.youtube.com/watch?v=MUOsztgBE-I Video can’t be loaded: Elbow – All Disco (Official Audio) (https://www.youtube.com/watch?v=MUOsztgBE-I)

Zuvor veröffentlichten Elbow bereits die erste Single „Magnificent (She Says)“:

https://www.youtube.com/watch?v=XbxqtmjycLA