Erster Trailer zum Alien-Thriller „Life“ mit Ryan Reynolds und Jake Gyllenhaal

Im Jahr 2017 werden besonders viele Science-Fiction-Filme in den Kinos starten. „Ghost in the Shell“, „Passengers“, „Blade Runner 2049“ und viele mehr. Bisher nicht auf dem Schirm war Daniel Espinosas „Life“, der mit Ryan Reynolds und Jake Gyllenhaal in den Hauptrollen auffährt. Jetzt ist aber ein erster Trailer zum Weltraum-Thriller des schwedischen Regisseurs Espinosa erschienen.

LIFE – Official International Trailer (HD)

In „Life“ nimmt eine Raumstation eine fremde Lebensform in der Nähe des Planeten Mars auf. Und schnell entwickelt sich aus einer Petrischale heraus eine Gefahr für die gesamte Menschheit. Die Crew muss diese Gefahr nun eindämmen. Die grobe Story von „Life“ erinnert arg an die „Alien“-Filme, ab dem 18. Mai 2017 wird sich herausstellen, ob Daniel Espinosa dem Konzept noch eine eigene Note geben kann. Neben Reynolds und Gyllenhaal gehören Rebecca Ferguson, Hiroyuki Sanada, Alexandre Nguyen und Olga Dihovichnaya zur Besetzung des Films.