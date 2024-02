Eddie Vedder: Gemeinsame Sache mit Post Malone

Rapper Post Malone unterstützte Pearl Jams Eddie Vedder bei einem Auftritt bei einem Benefizkonzert.

Post Malone und Eddie Vedder haben gemeinsam Pearl Jam und Tom Petty gecovert. Bei einem Benefizkonzert am Wochenende standen die beiden Musiker zusammen auf der Bühne.

Eddie Vedder und Post Malone spielen Pearl Jam und Tom Petty

So holte sich Pearl-Jam-Frontmann Eddie Vedder Unterstützung bei seinem Song „Better Man“, der erstmals auf dem Pearl-Jam-Album VITALOGY (1994) erschienen war. Sowohl er als auch Rapper Post Malone saßen lediglich mit Akustikgitarren auf der Bühne. Danach spielten sie außerdem „I Won’t Back Down“ von Tom Petty, dessen Release auf FULL MOON FEVER (1989) sogar noch ein Stück länger zurückliegt.

Die „Reportin’ For Duty“-Veranstaltung fand in Shelbyville, Tennessee, statt, zu Ehren von Schauspieler und Comedian Leslie Jordan, der im Oktober 2022 verstorben war. Mit dem Auftritt der beiden Musiker sollten außerdem Spenden für die „EB Research Partnership“ gesammelt werden. Vedder und seine Frau Jill McCormick gründeten diese Organisation im Jahr 2014, um die Erforschung der Hautkrankheit Epidermolysis Bullosa, umgangssprachlich Schmetterlingshaut, voranzutreiben.

Große Zukunftspläne

Für beide Musiker beendete der Auftritt eine geschäftige Woche. Pearl Jam kündigten vergangene Woche ihr zwölftes Album DARK MATTER für den 19. April an und veröffentlichten den Titelsongs als erste Single. Zusätzlich teilten sie die Daten für eine Welttournee. Von Mai bis November wird die Rockband um Eddie Vedder zwischen Nordamerika, Europa und Australien unterwegs sein. In Deutschland machen sie am 2. und 3. Juli Halt und spielen zweimal in der Berliner Waldbühne.

Post Malone hingegen stand vergangene Woche noch beim Super Bowl auf der Bühne. Dort spielte er eine Akustikversion von „America The Beautiful“. Außerdem bestätigte er seine Mitwirkung am Remake des Actionfilms „Road House“ (1989) an der Seite von Jake Gyllenhaal. Auch ein Feature auf dem Song „Fortnight“ von Taylor Swifts kommendem Album THE TORTURED POETS DEPARTMENT, das am 19. April erscheint, ist in Aussicht.