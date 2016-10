„Findet Dorie“ ist jetzt offiziell im Club der Milliardäre angekommen

Bereits im Sommer ist die Pixar-Fortsetzung „Findet Dorie“ erfolgreich in Nordamerika und vielen anderen Ländern gestartet, hat Nummer-Eins-Positionen ergattert und natürlich viele Millionen US-Dollar umgesetzt. Am 29. September, also vor knapp zwei Wochen, ist der Film nun auch in Deutschland angelaufen. Und legte einen der erfolgreichsten Kinostarts des Jahres in Deutschland hin.

Am ersten Wochenende schauten sich mehr als eine Million Menschen „Findet Dorie" an, in den vergangenen drei Tagen kamen laut „Insidekino" noch einmal 580.000 verkaufte Tickets dazu. Auch durch die guten Zahlen aus Deutschland konnten „Findet Dorie" nun über die schwer zu überwindende Grenze von einer Milliarde Dollar Einnahmen an den Kinokassen schieben.

Rekordjahr für Disney

Laut „Box Office Mojo“, einem internationalen Branchendienst für Kinoeinnahmen, hat „Findet Dorie“ seit seinem Start im Sommer 1.001.480.568 US-Dollar eingenommen. Pixar und Disney können sich darüber freuen, dass „Findet Dorie“ auf Platz 7 der erfolgreichsten Filme in den USA und auf Platz 27 der erfolgreichsten Filme weltweit steht. Nur drei vollständig animierte Filme sind noch erfolgreicher als die „Findet Nemo“-Fortsetzung. Und zwar „Zoomania“, „Toy Story 3“ und „Minions“.

Für Disney, das in den vergangenen Jahren Marvel, Star Wars und Pixar aufgekauft hat, ist 2016 finanziell ein besonders erfolgreiches Jahr. Bereits im Juli hatte das Studio zwei Drittel der Einnahmen verzeichnet, die im Vorjahr erzielt werden konnten (siehe Grafik). Und dabei ist zu bedenken, dass das Studio 2015 mit „Star Wars: Das Erwachen der Macht“ einen Kassenhit hatte, der mehr als zwei Milliarden Dollar eingespielt hat.

Für das Studio, dem aktuell auch der Plan nachgesagt wird, Netflix zu kaufen, wird 2016 aller Wahrscheinlichkeit das erfolgreichste Jahr der Geschichte. Zumindest an der Kinokasse. Auch wenn die Disney-Realverfilmung „Elliot, der Drache“ im August etwas unterging, kann das Studio im November und Dezember durch die Comic-Verfilmung „Doctor Strange“ und „Rogue One: A Star Wars Story“ mit sicheren Hits rechnen.

Durch den Zukauf von erfolgreichen Studios und Filmreihen sowie den aufwendigen Remakes eigener Zeichentrickfilme, hat sich Disney eine neue Vormachtstellung in den Kinosälen gesichert. Nach dem diesjährigen Erfolg mit der Neuverfilmung von „Das Dschungelbuch", wurde zuletzt angekündigt, zeitnah ebenfalls „Der König der Löwen" sowie „Mulan" mit einem Remake zu würdigen – und damit an den Kassen wieder auf Nummer sicher zu gehen.

