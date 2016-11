Fragt Metallica, was Ihr sie schon immer mal fragen wolltet

Ein in der Metal- und Rockwelt denkbar großes Ereignis steht unmittelbar bevor: Am Freitag veröffentlichen Metallica ein neues Album. HARDWIRED… TO SELF-DESTRUCT ist ihr erstes neues Album seit dem 2008 erschienenen DEATH MAGNETIC, ein paar Tracks waren vorab bereits zu hören. Die heiße Promophase führt James Hetfield, Lars Ulrich, Kirk Hammett und Robert Trujillo nun nach Deutschland.

Am Montag spielten Metallica ein von Joko und Klaas anmoderiertes Geheimkonzert, das eine Woche später, am 21. November, bei „Circus HalliGalli“ auf ProSieben ausgestrahlt werden soll. Und heute, am 16. November, sind die vier Mitglieder in vier verschiedenen Städten bei vier verschiedenen Radiosendern zu Besuch. Wer nun weder Rock Antenne in München, WDR2 in Köln, Radio 21 in Hannover oder STAR FM in Berlin hören will, kann stattdessen lieber den Live-Chat einschalten.

Und das geht so:

Ab 15 Uhr werden alle vier Metallica-Mitglieder per Videokonferenz zusammengeschaltet. Fans können schon zuvor, nämlich ab jetzt, über Facebook, YouTube und Twitter ihre Fragen unter dem Hashtag #AskMetallica stellen. Zum Beispiel die, ob Lars Ulrich wegen Trump nun wirklich nach Dänemark zieht. Die ausgewählten Fragen werden von Metallica live im Chat beantwortet.