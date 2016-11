Gegen Trump, für Frauenrechte: Beastie Boys‘ Ad-Rock designt eigene Sneaker

Ad-Rock von den Beastie Boys ist unter die Sneaker-Designer gegangen. Dies tat er aber nicht allein, weil der kalte Winter vor der Tür steht und er warme Schuhe braucht: Adam Horovitz, so sein bürgerlicher Name, unterstützt damit eine Non-Profit-Organisation, die sich für die Selbstbestimmung von Frauen und damit gegen den designierten US-Präsidenten Donald Trump und dessen Vize Mike Pence, derzeit Governeur von Indiana, starkmacht.

Beide Republikaner sind als Abtreibungsgegner bekannt und damit als Gegner von Organisationen wie „Planned Parenthood“. Die wiederum verzeichneten einen Spendenanstieg seit den US-Wahlen im November, müssen jedoch wegen der kommenden Regierung um ihre Existenz fürchten. Hier kommt Ad-Rock ins Spiel, der gemeinsam mit der Sneakerfirma Keep den Schuh “Keep x Ad-Rock midtop” entwickelt hat. Sein Statement dazu:

„Winter’s cold and I couldn’t find a warm sneaker to walk around in. Given the outcome of our current election, it’s gonna get a lot colder before we can feel that summer sun again. So I collaborated with my friend Una [Kim, founder of] Keep shoes not just because I wanted warm sneaks, but because I support small business. I support women run business. I support Asian-American run business. Net proceeds of this shoe will be donated to Planned Parenthood because I support a woman’s right to choose and feel that women should not be punished for making decisions about their own lives and bodies. If you have similar beliefs, you might wanna grab a pair. Or, if you simply support fresh styles, then you too can be part of what peeps in Keeps are doing.”

Details zum Schuh und den Vorbestellmöglichkeiten findet Ihr auf der Homepage des Herstellers.