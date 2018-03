Großer Erfolg für den US-Moderator und Comedian John Oliver. In seiner wöchentlichen Sendung Last Week Tonight, die auch außerhalb der USA dank YouTube wahnsinnig populär geworden ist, nimmt er sich immer ein spezifisches, meist politisches Thema vor und analysiert es auf smarte und witzige Art und Weise. Am Sonntag nahm er sich den US-Vizepräsidenten Mike Pence vor. Dieser gilt als religiöser Hardliner, was sich zum Beispiel an äußerst homophoben Statements des Trump-Vertreters zeigt.

In einem 20-minütigen Segment zeigte John Oliver gemeinsam mit seinem Team die bizarren Statements des Republikaners sowie dessen Nähe zu Organisationen, die Homosexuelle diskriminieren. Am Ende des Beitrags stellte John Oliver ein von Jill Tiss, eine seiner Mitarbeiterinnen, geschriebenes Buch über den Hasen Marlon Bundo vor. Darin verliebt sich ein männlicher Hase in einen anderen männlichen Hasen und will am liebsten den Rest seines Lebens gemeinsam mit ihm hoppeln. Das Problem: Ein fieser Politiker will gegen schwule Ehe vorgehen und den Häschen das Leben schwer machen.

Den Teil der Sendung, in dem es um Mike Pence geht, könnt Ihr Euch hier in voller Länge anschauen:

Das Kinderbuch hat den sperrigen Titel „Last Week Tonight with John Oliver Presents a Day in the Life of Marlon Bundo“ und erschien wenige Stunden vor einem Kinderbuch, das Charlotte Pence, die Vize-First-Lady der USA, geschrieben hat. „Marlon Bundo’s Day in the Life of the Vice President“ heißt das von John Oliver und seinem Team persiflierte Original, den Hasen Marlon Bundo gibt es übrigens wirklich. Das Haustier wurde sozusagen zum Maskottchen des Vizepräsidenten.

Prominente lesen das Hörbuch

John Olivers Ziel war es, in den Bestsellerlisten vor dem Buch der Familie Pence zu landen. Und zwei Tage nach Veröffentlichung ist dieses Ziel bereits erreicht. Das Kinderbuch, mit dem Oliver gegen Homophobie ankämpft und dessen einnahmen wohltätigen Organisationen gespendet werden, die sich für LGBTQ-Rechte einsetzen, entwickelt sich zum Verkaufsschlager.

Bei den Amazon-Charts steht das Buch des John-Oliver-Teams auf Platz 1 der Charts, das von Pence rangiert auf Nummer 4. Bei Audible steht „Last Week Tonight with John Oliver Presents a Day in the Life of Marlon Bundo“ ebenfalls an der Spitze der Charts, auch dank bekannter Sprecher wie Jim Parsons von „The Big Bang Theory“. Das Kinderbuch, das als Protest gegen die Haltung des Vizepräsidenten entstanden ist, geht nun in die zweite Auflage, weil es sogar schon ausverkauft ist.