Geschenk-Tipp: Die 10 hässlichsten Weihnachtspullover aller Zeiten

In wenigen Tagen werden Familien in aller Welt wieder zusammenkommen, um den Geburtstag von Jesus Christus zu feiern. Schon jetzt fiebern viele von uns dieser Zeit voller wertvoller Geschenke entgegen, nur um dann festzustellen, dass unter dem Baum doch wieder nur ein Gutschein oder sonstiger liebloser Mist liegt. Seit Jahren werden wir in der weihnachtlichen Materialschlacht mit Nutzlosigkeiten eingedeckt und können nichts zurückgeben. Aber was soll man Menschen auch schenken, denen allem Anschein nach keine wichtigen materiellen Dinge im Leben fehlen?

Richtig, wir schenken ihnen Sachen, die sie ein bisschen ärgern, dann haben wenigstens wir unseren Spaß.

Seht hier unsere 10 Pullover-Empfehlungen für Weihnachten:

Platz 10: Der Beginner-Weihnachtspullover

Für den Schnäppchenpreis von 89 Euro erschien im November dieser offizielle Weihnachtspullover der Beginner, der glücklicherweise inzwischen vergriffen ist. Falls jemand noch mehr Geld an die Heuschrecken bei eBay dafür verballern möchte: Wir empfehlen ihn als Geschenk für 16-jährige Fans von Kollegah und Haftbefehl, garniert mit dem Kommentar: „Früher war nicht alles schlecht. Zum Beispiel die Autobahnen und Freundeskreis.“

Platz 9: Das braune Rentier von Topman

Um die Hässlichkeit dieses Pullovers hervorzuheben, haben sich die Designer bei der Farbwahl offensichtlich am hässlichsten Farbton der Welt orientiert. Das Rentier hat seine Augen weit geöffnet und scheint sich darauf vorzubereiten, sein Gegenüber mit einer schwungvollen Attacke zu eliminieren, um es sodann zu verzehren. Der Mund ist zu einem O geformt, was an die Weihnachts-Grundhaltung der faltigen Großtante erinnert – kurz bevor sie sämtliche arg- oder wehrlosen Anwesenden mit ihrer Signature-Kussattacke überfällt. Der Pullover kann für 40 Euro bei Topman bestellt werden und empfiehlt sich als Weihnachtsgeschenk für den Cousin zweiten Grades, der Euch immer so unangenehm und creepy mustert.

Platz 8: Der Weihnachtsleopard

Reduziert! Schnäppchenjäger sollten sich mit diesem Strickpullover von Walter von Beirendonck näher beschäftigen. Statt 1.243 Euro kostet dieses Stück nur noch 870 Öcken. Der Pullover ist deshalb perfekt dazu geeignet, die arme Verwandtschaft nicht nur zum Gespött ihrer Freunde zu machen, sondern auch noch unerträglichen Druck und schlechtes Gewissen aufzubauen (nicht vergessen, das Preisschild dranzulassen). Geeignet also für das schwarze Schaf der Familie, das man bei künftigen Familienfeiern nicht mehr sehen möchte. Hier bestellen.

Platz 7: Der Zopf-Zipper

Dieser Pullover ist insbesondere für Jugendliche geeignet, die auf die schiefe Bahn zu geraten drohen. Sobald sie diesen Pullover tragen, werden diese jungen Menschen automatisch von allem, was mit Sex & Drugs & Rock’n’Roll zu tun hat, gemieden wie… ein Maschinenbaustudent. Besorgte Eltern: hier entlang.

Platz 6: Der Stormtrooper-Pullover

Falls noch irgendjemand Zweifel daran gehabt haben sollte, dass Disney sogar die dunkle Seite der Macht zugrunde richten kann: Diese Unsicherheit wurde mit dem Stormtrooper-Weihnachtspullover endgültig ausgeräumt. Ein ausgezeichneter Geschenktipp für Cosplayer und all jene, die sich mit ihrer Leidenschaft für die Star-Wars-Welt irgendwie einer Underground-Bewegung zugehörig fühlen. Darth Vader ist jetzt zum Kater Carlo des Science-Fiction geworden und dieser Pullover ist der Beweis dafür. Hier bestellen.

Platz 5: Der Weihnachts-Pullover von Guns N’ Roses

Guns N’ Roses kommen nach Deutschland. Die Altherren-Rockband wird im Sommer 2017 ihre Oldies in den Rockmetropolen München und Hannover zum Besten geben. Statt deinen nostalgischen Verwandten Tickets zu schenken, empfehlen wir jedoch diesen Pullover und den Hinweis: „Sorry, Konzert war schon ausverkauft.“ Sie werden dich dafür hassen. Zu erwerben für 50 Redneck-Dollars. Noch hässlichere GNR-Pullover gibt’s bei Large.nl.

Platz 4: Der Iron-Man-Strickpulli

Iron Man gibt es als Strickpulli und Jan Böhmermann wurde von Playboy zum Mann des Jahres gewählt – willkommen im Jahr 2016. Es gibt keinen Grund, diesen Pullover irgendjemandem zu schenken. Aber alleine der Umstand, dass einer der bewundernswertesten Superhelden so enden musste rechtfertigt einen Eintrag in dieser Liste. Wenn ihr die Welt und unsere Ideale etwas näher an den Abgrund rücken möchtet, könnt Ihr den Pullover hier bestellen.

Platz 3: Der Stormtroopers-Strickpulli

Aber es geht noch schlimmer: Falls es noch eines letzten Argumentes bedurfte, dass Disney das monetarisierte Böse ist, macht obiger Pullover aus 100% Acryl diesen Sack zu. Ein Weihnachtspullover widerspricht allen Werten, die Darth Vader berühmt und mächtig gemacht haben. Man kann nur hoffen, dass der Zorn der dunklen Macht alle trifft, die mit diesem Kleidungsstück in Kontakt kommen. Insofern ist er als Geschenk für die Schwiegermutter zu empfehlen. Hier könnt Ihr den Pullover für 50 Euro bestellen.

Platz 2: Der Mops-Weihnachtspulli

Es reicht anscheinend nicht, dass es Menschen gibt, die einen Wolf so lange züchten, bis er nicht mehr richtig atmen kann. Nein, man muss diesem armen Geschöpf auch noch eine rote Zipfelmütze aufsetzen, um ihn auf einem noch erbärmlicheren, von asiatischen Kinderhänden gestrickten, Pullover bloßzustellen. Wir empfehlen dieses Kleidungsstück als Geschenk für das vegane Hipstermädchen aus Berlin. Sie wird ihn wahrscheinlich sogar noch mögen. Hier könnt Ihr den Pullover bestellen.

Platz 1: Der Freeze-Pullover

Als wäre ein ironischer Weihnachtspullover nicht schon peinlich genug, haben die „Designer“ dieses Stücks sich dazu entschlossen, es auch noch mit einem ausgesprochen platten Wortwitz zu versehen, der zu allem Überfluss auch noch unlogisch ist. Damit hat sich der Freeze-Pullover die goldene Stricknadel unter den hässlichen Weihnachtspullovern verdient. Wir empfehlen diesen Sweater als Geschenk für den Austauschstudenten, der gerade aus den USA zurückgekommen ist, deutsch nur noch mit Akzent spricht und allen erklärt „dass die Deutschen das Trump-Thema viel zu eindimensional betrachten“. Hier könnt Ihr den Pullover bestellen.