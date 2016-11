Gewinnt Blu-rays und Bücher zum Heimkinostart von „High-Rise“

Tom Hiddleston wurde in diesem Jahr für lange Zeit als nächster James Bond gehandelt. Wahrscheinlich lag das auch daran, dass er in „High-Rise“ nicht nur fantastisch spielt, sondern auch in maßgeschneiderten Anzügen wie 007 aussieht.

Aber auch abseits der Schauwerte: „High-Rise“ war einer der klügsten und visuell experimentierfreudigsten Filme des Sommers. In einem Hochhaus versammelt sich die ganze Welt – oder zumindest jeweils der Querschnitt einer Gesellschaftsschicht pro Etage. Ganz oben wohnen die Reichen in Dekadenz, in den unteren Etagen der Pöbel. Gesoffen und gefeiert wird allerdings überall. Bis es zur Katastrophe kommt…

https://www.youtube.com/watch?v=LKPghZ5cc_E Video can’t be loaded: HIGH-RISE – Main Trailer – In Cinemas March 18th (https://www.youtube.com/watch?v=LKPghZ5cc_E)

„High-Rise“ ist seit dem 18. November 2016 digital und natürlich auch als DVD und Blu-ray erhältlich. Dazu gibt es die Buchvorlage von JG Ballard im Diaphanes-Verlag.

