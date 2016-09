Jennifer Lawrence und Chris Pratt allein im All: Der „Passengers“-Trailer ist da

Seit „Gravity“ ist das Zuschauerinteresse an etwas geerdeter Science-Fiction auf der großen Leinwand wieder gestiegen. Und genau diese neue Aufmerksamkeit für das Genre möchte Regisseur Morten Tyldum mit seinem Film „Passengers“ bedienen.

In „Passengers“, zu dem heute ein erster Trailer erschienen ist, sind Jennifer Lawrence und Chris Pratt gemeinsam mit vielen anderen Menschen via Raumschiff auf dem Weg zu einem entfernten Planeten. Fast ein Jahrhundert lang sollen sie dabei in Schlafkapseln, die auch den Alterungsprozess verhindern, auf die Ankunft warten. Doch dann öffnen sich die Kapseln der beiden Reisenden – 90 Jahre zu früh.

Den ersten Trailer zu „Passengers“ könnt Ihr Euch direkt hier anschauen, Kinostart ist der 5. Januar 2017.