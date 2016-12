Neue Musik und Welttournee: Live und Ed Kowalczyk kündigen offiziell Reunion an

Jetzt ist es offiziell: Die Band Live hat sich nach ersten, ziemlich eindeutigen Andeutungen, tatsächlich wieder mit ihrem Sänger Ed Kowalczyk zusammengetan und große Pläne für das kommende Jahr. So wolle man nicht nur neue Musik aufnehmen, sondern auch gemeinsam auf Welttournee gehen.

Auf Facebook schrieben Live am Montag: „It is with great excitement that we announce the reunion of all 4 original members of +LIVE+. We’ll see you on tour soon in 2017! Thanks for all your love and support —Ed, Chad T., Chad G. & Patrick“. In einer Pressemitteilung war zudem von nicht näher benannten „headlining shows and key festival appearances“ die Rede. Die Band schreibt aktuell neue Songs, eine neue Single oder EP soll noch 2017 erscheinen, „followed by a larger project in 2018“.

Die Band mit dem nicht unbedingt suchmaschinenoptimierten Namen machte sich in den Neunzigern im Fahrwasser von Grunge und R.E.M. auf, eine dramatische Version von Rockmusik unters die Leute zu bringen und tat das anfangs mit veritablem Erfolg: Ihr zweites Album THROWING COPPER traf 1994 einen Nerv und landete entsprechend auf Platz eins der US-Charts. Alternative-Rock-Hits wie „Selling The Drama“, „Iris“, „I Alone“ oder die Ballade „Lightning Crashes“ gehörten damals auf jedes Mixtape, wenn man ein Mädchen beeindrucken wollte oder selber eines war. Das Spiel mit der Laut-Leise-Dynamik und den großen Gesten beherrschten Live aus Pennsylvannia sicher, ihr Sänger Ed Kowalzcyk beeindruckte seinerzeit mit Stimmhöhe und Charisma.

Mit SECRET SAMADHI gelang Live 1997 ein Anschlusserfolg, danach aber ging es stetig bergab. Sie veröffentlichten noch vier weitere Alben, trennten sich 2009, Kowalczyk versuchte sich seitdem als Solokünstler, die anderen Mitglieder hielten die Band mit neuem Sänger Chris Shinn nur künstlich am Leben.